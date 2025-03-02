‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 19:46

Güncelleme: 02.03.2025 - 19:46

Son birkaç yıldır ekranlarda olmayan O Ses Türkiye, yalnızca yılbaşı akşamları özel bölümüyle izleyiciyle buluşuyordu. Bu yıl yılbaşı bölümünde verilen sürpriz haberle ekranlara döneceği açıklanmış ve bu karar mutluluk yaratmıştı.

Gökhan Özoğuz, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün sabit kaldığı programda dördüncü jürinin sürpriz olacağı belirtilmişti. Kısa süre sonra sürpriz jürinin Melike Şahin olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, program başlayalı henüz bir ay olmadan Melike Şahin ve Hadise arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi.

Hadise'nin Melike Şahin'i kıskandığı iddiaları daha ilk bölümden konuşulmaya başlandı. Hatta programdaki tatlı atışmalarının pek de 'tatlı' olmadığı iddialar arasında yer aldı.

Bunun üzerine, Melike Şahin'in Hadise ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu programdan ayrıldığı öne sürüldü. Şahin'in gelecek haftalardaki çekimlerde yer almadığı, Acun Ilıcalı'yla yaptığı sözleşmeyi feshettiği ve programdan ayrıldığı söylentiler arasındaydı.

Ancak çekimlere katılan bir izleyici bu iddiaları yalanlayan nitelikte paylaşımlar yaptı. Melike Şahin'in programdan ayrılmadığını ve Hadise'yle arasının da gayet iyi olduğunu yaptığı paylaşımlarla gösterdi.

İzleyicinin yaptığı paylaşımda Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu görüldü. İzleyici şu ifadelerde bulundu:

"Öncelikle Hadise'ye çok şaşırdım çünkü ben buradaki algılarla ona karşı ön yargılıydım ama asla Melike'yi kıskanma durumu vs. yoktu.

Katta kameralar kayıttan çıkınca özellikle izledim, Melike'ye karşı çok destekleyici ve çok güler yüzlüydü.

İyi ki buraya geldin ya Melike” falan dedi hep gülümseyerek ve Melike'ye ya da diğer kadın yarışmacılara karşı ufacık kıskanç bir an olmadı. Zaten konuşmasında kadın gücü/kadın sesinden falan bahsetti. Melike'yle de gayet iyi anlaşıyorlar set arasında yakınlardı bayağı.”