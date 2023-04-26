Yayını durdurulmuştu: Kızılcık Şerbeti için karar verildi

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:33

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:35

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nursema karakterinin zorla evlendirildiği adam tarafından camdan atıldığı sahneyi kadına şiddet kapsamında kötü örnek olarak değerlendirmiş ve 5 hafta yayın durdurma cezası vermişti.

2 haftadır Show TV’de dizinin yayın saatinde belgesel yayınlanıyordu. Çekimleri durdurulan diziyle ilgili mahkemeden beklenen karar çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından aktarılan haberde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi RTÜK’ün aldırdığı kararı bozdu ve yürütmeyi durdurdu. Show TV lehine çıkan karar nedeniyle reyting rekortmeni dizi cuma günü yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor.

NE OLMUŞTU?

RTÜK, Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan ‘kadına karşı şiddet’ sahneleri nedeniyle 5’er kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti. Ceza nedeni olarak dizinin 18’inci bölümünde ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılması gösterilmişti.

Show TV, RTÜK’ün cezanın uygulanması kararına ilişkin kendilerine e-posta ile iletilen mahkeme tebligatının posta yoluyla ulaşması gerektiği için dizinin yayınlanmasına karar vermişti. Ancak 2 haftadır Show TV’de dizinin yayın saatinde belgesel yayınlandı.