Yaylalara gideceklere uzmanından uyarı!

Yayınlanma: 16.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 07:00

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kronik hastalığı, kalp yetmezliği, KOAH, ya da akciğer sertleşmesi gibi hastalığı olan kişilerin yüksek rakımlı yerlere çıkmamaları konusunda uyardı.

"NEFES DARLIKLARI ARTABİLİR"

Sağlıklı ve kronik hastalığı olmayan kişiler için yaylaların bu mevsimde çok ideal bir yaşama alanı olduğunu kaydeden Özlü, "Oralarda hem hava akımı daha fazla, daha nem miktarı az, kirleticilerde de çok yok, gerçekten ideal. Ancak yaşlı hastalarda özellikle kronik hastalığı varsa kalp yetmezliği gibi ya da KOAH gibi ya da akciğer sertleşmesi gibi hastalığı olanlar eğer oksijen basınçları kanda düşükse oksijen satürasyonları düşükse onların yüksek rakımlı yerlere çıkmaları sorunlarını artabilir oksijensiz kalabilirler nefes darlıkları artabilir. O açıdan bu tür hastaların hekimlerine danışmalara lazım yani yüksek rakımlı bir yere yada yaylaya çıkabilir miyim diye doktorundan onay almalarını tavsiye ederim. Bunun dışında yaylalara çıkmak sağlıklı kişiler için çok iyi bir çözüm. Orada da şuna dikkat etmek lazım: yüksekte güneş ışınları daha yakından ulaşacağı için güneş altında çok kalmamak lazım. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saat 10.00-16.00-17.00 arasında doğrudan güneş altında olmamalı gölgede oturabilirsiniz. Güneşte kalırsanız cilt yanıkları güneş çarpması daha kolay oluşabilir. Yaylaların bazısında ağaçlar, ormanlar var ama bazısında gölgelik bulmak zor olabilir bu nedenle tedbirli olmakta yarar var" diye konuştu.

"GÖLGEDE OTURMAYI TAVSİYE EDERİM"

Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde çok daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Özlü, hava akımının olduğu yerlerde vakit geçirilmesini öğütleyerek, "Sıcak havalar başladı önümüzdeki günlerde daha da ısınacak gibi görünüyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların bu sıcak havalardan kendini iyi koruması şart. Bilhassa gündüz güneşin dik olarak geldiği saat 10.00 ile 16.00-17.00 arasında güneş altında dolaşmamak gerekiyor. Bu saatlerde doğrudan güneş ışığına maruz kalmamak lazım gölgede oturmayı tavsiye ederim. Hava akımının olduğu yerde vakit geçirmeye çalışın kapalı hava akımı olmayan yerlerde sıcak basmaları sıcak çarpmaları olabilir" diye konuştu.