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Yaz akşamlarında kaliteli uyku için 3 basit adım

Yaz akşamlarında kaliteli uyku için 3 basit adım

3.07.2026 21:23:00
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Haber Merkezi
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Yaz akşamlarında kaliteli uyku için 3 basit adım

Artan sıcaklarla birlikte uyku düzenini eski haline döndürmek herkes için basit olmayabilir. İşte uzmanlara göre yaz akşamlarında kaliteli uyku için 3 basit adım...
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Artan sıcaklıklar ve uzayan gün ışığı, uykuya geçiş sürecini zorlaştırıyor. Vücudun biyolojik saatiyle uyumlu, serin ve huzurlu bir uyku ortamı oluşturmak, enerjik bir günün kapılarını aralıyor.

ODA SICAKLIĞI VE HAVALANDIRMA

Uyumadan önce odanın tamamen havalandırılması ve vücut ısısını dengelemek için hafif, nefes alan pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi uyku kalitesini artırır.

KAFEİN SINIRI

Gün batımından sonra tüketilen kafein, uykuya dalış süresini uzatıyor. Akşam saatlerinde papatya veya melisa gibi sakinleştirici bitki çaylarına yönelmek, bedenin gevşemesine yardımcı olur.

RUTİNE SADIK KALIN

Hafta sonu olsa bile uyku ve uyanış saatlerini sabit tutmak, vücudun biyolojik ritmini koruyarak yorgunluk hissini azaltır.

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