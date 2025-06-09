Yaz akşamlarının vazgeçilmezi: İzlemesi keyifli 9 film önerisi

1. Mamma Mia! (2008)

Yunan adalarının masalsı atmosferinde geçen bu müzikal, hem eğlenceli şarkıları hem de samimi hikayesiyle yaz enerjisini zirveye taşıyor. ABBA şarkıları eşliğinde dans etmeye hazır olun! Yunan adalarının masalsı atmosferinde geçen bu müzikal, hem eğlenceli şarkıları hem de samimi hikayesiyle yaz enerjisini zirveye taşıyor. ABBA şarkıları eşliğinde dans etmeye hazır olun!

2. Call Me By Your Name (2017)

İtalya’nın kuzeyinde geçen bu hassas aşk hikayesi, yazın ilk gençlik heyecanlarıyla nasıl iç içe geçtiğini büyüleyici bir sinematografiyle anlatıyor. Güneşin altında geçen sahneleri uzun süre aklınızdan çıkmayacak. İtalya’nın kuzeyinde geçen bu hassas aşk hikayesi, yazın ilk gençlik heyecanlarıyla nasıl iç içe geçtiğini büyüleyici bir sinematografiyle anlatıyor. Güneşin altında geçen sahneleri uzun süre aklınızdan çıkmayacak.

3. Aftersun (2022)

Yaz tatilinde baba-kız ilişkisini merkezine alan bu duygu yüklü film, melankolisiyle izleyeni içine çekerken aynı zamanda yazın nostaljik yanını da hatırlatıyor. Yaz tatilinde baba-kız ilişkisini merkezine alan bu duygu yüklü film, melankolisiyle izleyeni içine çekerken aynı zamanda yazın nostaljik yanını da hatırlatıyor.

4. The Talented Mr. Ripley (1999)

İtalya sahillerinde geçen bu psikolojik gerilim, göz alıcı manzaraları ve katmanlı hikayesiyle hem yaz atmosferini hem de derin duygusal çalkantıları bir araya getiriyor. İtalya sahillerinde geçen bu psikolojik gerilim, göz alıcı manzaraları ve katmanlı hikayesiyle hem yaz atmosferini hem de derin duygusal çalkantıları bir araya getiriyor.

5. Palm Springs (2020)

Zaman döngüsüne sıkışmış bir çiftin hikayesini komediyle harmanlayan bu film, yazın sıcaklığını ve absürtlüğünü eğlenceli bir dille sunuyor. Hem düşündürücü hem de bol kahkahalı. Zaman döngüsüne sıkışmış bir çiftin hikayesini komediyle harmanlayan bu film, yazın sıcaklığını ve absürtlüğünü eğlenceli bir dille sunuyor. Hem düşündürücü hem de bol kahkahalı.

6. Summertime (1955)

Venedik’in romantik sokaklarında geçen bu klasik film, yaz tatilinde yaşanan sürpriz bir aşkı konu alıyor. Görsel anlamda hâlâ büyüleyici olan yapım, zamansız bir yaz hikayesi sunuyor. Venedik’in romantik sokaklarında geçen bu klasik film, yaz tatilinde yaşanan sürpriz bir aşkı konu alıyor. Görsel anlamda hâlâ büyüleyici olan yapım, zamansız bir yaz hikayesi sunuyor.

7. Dirty Dancing (1987)

Dans, aşk ve özgürlük… 60’lı yıllarda geçen bu ikonik film, yaz kampında yaşanan unutulmaz bir aşkı anlatıyor. Soundtrack’leriyle de hafızalara kazınan yapım, nostaljik bir yaz kaçamağı gibi. Dans, aşk ve özgürlük… 60’lı yıllarda geçen bu ikonik film, yaz kampında yaşanan unutulmaz bir aşkı anlatıyor. Soundtrack’leriyle de hafızalara kazınan yapım, nostaljik bir yaz kaçamağı gibi.

8. Under the Tuscan Sun (2003)

Toskana’da yeni bir başlangıç… Hayatını yeniden kurmak isteyen bir kadının sıcak, umut dolu yolculuğu; yazın yenilenme hissiyle birebir örtüşüyor. Hem ruh hem göz doyuran bir seyirlik. Toskana’da yeni bir başlangıç… Hayatını yeniden kurmak isteyen bir kadının sıcak, umut dolu yolculuğu; yazın yenilenme hissiyle birebir örtüşüyor. Hem ruh hem göz doyuran bir seyirlik.