Bora Akkaş, Necati Akpınar’ı canlandıracak: 'Adile' filminden detaylar

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Adile Naşit’in yaşam öyküsü, Çağan Irmak’ın yönetmenliğinde ve Nermin Yıldırım’ın senaryosuyla beyazperdeye taşınıyor. Başrolü Meltem Kaptan’ın üstlendiği filmde, Adile Naşit’in hayatında iz bırakan pek çok ünlü isim de canlandırılıyor.

NECİAT AKPINAR’IN ROLÜ BORA AKKAŞ’A EMANET

BKM yapımı filmde, Bora Akkaş’ın ünlü şarkıcı Neco’ya (Nejat Özyılmazel) hayat vereceği konuşulmuştu. Ancak Akkaş, Ali Sunal’ın sunduğu “Ali İle Aramızda” programında filmde Necati Akpınar’ı canlandırdığını açıkladı. Film, Neco karakterinin gençlik yıllarında Adile’nin setinde çaycılık yaptığı sahnelerle başlıyor.

YEŞİLÇAM EFSANELERİ BİR ARADA

Filmde Müjde Ar’a Seda Bakan, Münir Özkul’a Levent Can, Kemal Sunal’a Berkay Tulumbacı, Tarık Akan’a Çetin Lale, Halit Akçatepe’ye Mustafa Ceyhan, Kartal Tibet’e Emre Taşkıran, Hülya Koçyiğit’e Berre Özkan ve Ayşen Gruda’ya Elif Nur Kerkük hayat veriyor. Ayrıca, Adile Naşit’in abisi Selim Naşit karakterini Bülent Seyran canlandırıyor.