Yaz mevsiminde vücudunuzun nem dengesini koruyun: Yaz aylarında su alımını destekleyen 8 besin

Yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle vücut daha fazla sıvı kaybeder. Terleme yoluyla kaybedilen suyun yerine konması, sağlığın korunması açısından büyük önem taşır. Yeterli su tüketiminin yanında, su oranı yüksek gıdalar tüketmek de vücudun sıvı dengesini destekler. Hem serinleten hem de besleyici olan bu gıdalarla yaz aylarını daha sağlıklı ve enerjik geçirebilirsiniz. Peki, yaz mevsiminde vücudunuzun nem dengesini korumak için neler tüketmelisiniz? İşte, yaz aylarında su alımını destekleyen 8 besin...





YAZ AYLARINDA SU ALIMINI DESTEKLEYEN 8 BESİN

1. Salatalık

Salatalık, %95’e yakın su içeriğiyle yaz aylarının en ideal sebzelerinden biridir.

Vücudu serinletir.

Böbrek fonksiyonlarını destekler.

Sindirimi kolaylaştırır.

Salatalarda, sandviçlerde ya da direkt atıştırmalık olarak tüketilebilir.

2. Karpuz

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, hem tatlı isteğini karşılar hem de su alımını artırır.

%92 oranında su içerir.

A, C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengindir.

Cildi nemlendirir ve güneşin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar.

3. Çilek

Lezzetli ve ferahlatıcı bir meyve olan çilek, yaz sıcaklarında sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

%91 oranında su içerir.

C vitamini ve antioksidan deposudur.

Bağışıklık sistemini destekler.

4. Marul ve yeşil yapraklı sebzeler

Marul, roka, ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler yüksek su oranlarıyla yaz aylarında beslenme listelerinde mutlaka yer almalıdır.

%90-95 oranında su içerirler.

Lif, vitamin ve mineral bakımından zengindirler.

Salatalar ve sandviçler için idealdirler.





5. Domates

Domates, hem yemeklerde hem de salatalarda sıklıkla tüketilen, su oranı yüksek bir sebzedir.

%94 oranında su içerir.

Likopen sayesinde cilt sağlığını destekler.

Yaz sofralarının vazgeçilmezidir.

6. Portakal ve narenciye

Portakal, mandalina, greyfurt gibi narenciyeler yaz sıcaklarında ferahlık sağlar.

%87-90 oranında su içerirler.

C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirirler.

Kan basıncını dengelemeye yardımcı olurlar.

7. Hindistan cevizi suyu

Doğal elektrolit kaynağı olan Hindistan cevizi suyu, özellikle spor sonrası kaybedilen mineralleri yerine koyar.

Potasyum, magnezyum ve sodyum içerir.

Vücudu hızlıca nemlendirir.

Kalorisi düşüktür.

8. Yoğurt ve kefir

Fermente süt ürünleri de sıvı ihtiyacını karşılamada destekleyici olabilir.

Protein ve probiyotik içerikleri sayesinde sindirimi kolaylaştırır.

Serinletici ve besleyici bir atıştırmalıktır.