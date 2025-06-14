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İncelirken kas sağlığınızı koruyarak zinde kalın: Kilo verirken kas kaybetmemek için dikkat edilmesi gereken 6 adım

İncelirken kas sağlığınızı koruyarak zinde kalın: Kilo verirken kas kaybetmemek için dikkat edilmesi gereken 6 adım

14.06.2025 19:58:00
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Haber Merkezi
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İncelirken kas sağlığınızı koruyarak zinde kalın: Kilo verirken kas kaybetmemek için dikkat edilmesi gereken 6 adım

Kilo kaybı sürecinde yapılan hatalar, vücudun yağ yerine kas kaybetmesine yol açabilir. Peki, incelirken kas sağlığınızı nasıl koruyabilir ve zinde kalabilirsiniz? İşte, kilo verirken kas kaybetmemek için dikkat edilmesi gereken 6 adım...

Kilo vermek birçok kişi için sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Kas kütlesinin korunması; metabolizmanın hızlı çalışması, estetik görünüm ve genel sağlık açısından son derece önemlidir. Peki, incelirken kas sağlığınızı nasıl koruyabilir ve zinde kalabilirsiniz? İşte, kilo verirken kas kaybetmemek için dikkat edilmesi gereken 6 adım...


KİLO VERİRKEN KAS KAYBETMEMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 6 ADIM

1. Yeterli protein tüketimi

Protein, kas dokusunun temel yapı taşıdır. Kilo verirken protein ihtiyacınızı karşılamak kas kaybını önler.

Günlük protein ihtiyacı kişisel faktörlere göre değişir; genelde kilogram başına 1.2-2 gram arasında olmalıdır.

Tavuk, hindi, balık, yumurta, süt ürünleri, baklagiller ve kuruyemişler kaliteli protein kaynaklarıdır.

Her öğüne protein eklemek kas kütlesinin korunmasına katkı sağlar.

2. Aşırı kalori açığından kaçının

Çok hızlı kilo vermek, vücudun kas kütlesinden kaybetmesine sebep olabilir.

Haftalık 0.5 - 1 kg arası kilo kaybı hedeflenmelidir.

Radikal diyetler yerine dengeli ve sürdürülebilir beslenme programları tercih edilmelidir.

Yavaş ve kontrollü kilo kaybı, kas dokusunun korunmasına yardımcı olur.

3. Direnç ve ağırlık antrenmanları yapın

Sadece kardiyo yapmak kas kaybına yol açabilir. Bu yüzden direnç egzersizleri şarttır.

Haftada en az 2-3 gün ağırlık veya vücut ağırlığıyla yapılan kuvvet çalışmaları yapın.

Bileşik egzersizler (squat, deadlift, bench press gibi) kas kütlesini korumada oldukça etkilidir.

Antrenman programınızı düzenli ve kontrollü ilerletin.


4. Yeterli uyku ve dinlenme

Kasların onarımı ve gelişimi için kaliteli uyku çok önemlidir.

Günde 7-9 saat uyumaya özen gösterin.

Uyku eksikliği kortizol seviyelerini artırabilir, bu da kas kaybını tetikleyebilir.

Antrenman sonrası dinlenme süresine dikkat edin.

5. Stres yönetimi

Kronik stres, kas kaybını artıran kortizol hormonunu yükseltebilir.

Meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri ile stresi kontrol altına alın.

Düzenli sosyal etkinlikler ve hobilerle ruh sağlığınızı destekleyin.

6. Su tüketimini ihmal etmeyin

Kas dokusunun sağlıklı kalması için yeterli su alımı şarttır.

Günde en az 2-2.5 litre su içmeye çalışın.

Egzersiz sonrası kaybedilen sıvıyı yerine koymayı unutmayın.

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