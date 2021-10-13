Yazar Selim İleri hastaneye kaldırıldı
Türk edebiyatının usta isimlerinden 72 yaşındaki Selim İleri, beyin embolisi kaynaklı rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. İleri, 5 Mart'ta da aynı sebeple hastaneye kaldırılmıştı.
Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri (72) beyin embolisi kaynaklı rahatsızlık geçirdi.
Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan Selim İleri, öğle saatlerinde Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. İleri'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
KENDİNİ KÖTÜ HİSSETTİĞİ İÇİN TÖRENDEN AYRILMIŞTI
Öte yandan önceki gece Selim İleri Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyleyerek törenin düzenlendiği mekandan erken ayrılmıştı.
İleri, 5 Mart'ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
SELİM İLERİ KİMDİR?
1949 İstanbul doğumlu İleri, aralarında "Dostlukların Son Günü", "Uzak Hep Uzak" ve "Yaşarken ve Ölürken"in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alıyor.
İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ı roman kahramanı yaptığı 'Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun'u yayımladı.
Usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
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