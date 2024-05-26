Yazarımız Behramoğlu onur konuğuydu: Sait Faik Abasıyanık Burgazada'da anıldı

Yayınlanma: 26.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.05.2024 - 04:00

Sait Faik Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, Sait Faik Abasıyanık Müzesi’nin gezilmesinin ardından ASSK’de katılımcı yazarların okurlarıyla buluşması, anı defterinin imzalanması ve anma programıyla devam etti.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, TYS Başkanı Adnan Özyalçıner, Gülsen Tuncer, Ataol Behramoğlu.

Etkinliğe Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Ada Dostları Derneği Başkanı İbrahim Aycan, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, Bakırköylü Sanatçılar Derneği Başkanı İlhan Gülek, Ada Dostları Derneği Kurucu üyesi İsmail Hakkı Gülsoy, yazarlar ve yurttaşlar katıldı.

Gazetemizin yazarı Ataol Behramoğlu’nun onur konuğu olduğu etkinliğin sunumunu, tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer yaptı.

Törende konuşan Ataol Behramoğlu, Sait Faik Abasıyanık’ın hayatın olağanüstülüğünü yazdığını ve dil ustası olduğunu belirterek Sait Faik’in “O ve Ben” şiirini okudu.

Behramoğlu, “Eğer Sait Faik olmasaydı, benim ‘Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var’ şiirim yazılamazdı. 1977’de yazmıştım ve o günlerde en çok Sait Faik’in hikâyelerini okuyordum. Öykülerindeki atmosfer beni çok etkilemişti” dedi.