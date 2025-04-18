Yazdığı yazı gündem olmuştu: George Clooney'den Joe Biden açıklaması

Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:57

Güncelleme: 18.04.2025 - 10:57

Hollywood yıldızı George Clooney, 2024 ABD başkanlık seçimleri öncesinde kaleme aldığı yazısıyla gündem yaratmıştı.

Demokrat Parti'yi destekleyen ünlü oyuncu, o dönem 81 yaşında olan Başkan Joe Biden’ın sağlık durumu nedeniyle adaylıktan çekilmesi gerektiğini savunmuştu.

"JOE BIDEN’I SEVİYORUM AMA YENİ BİR ADAYA İHTİYAÇ VAR"

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında New York Times’ta yayımlanan "Joe Biden’ı Seviyorum Ama Yeni Bir Adaya İhtiyacımız Var" başlıklı makalesinde Clooney, Biden’ı karakteri ve başkanlık dönemiyle överken, “Zamana karşı savaşı kazanamayız” sözleriyle seçimleri bu adayla kazanmanın mümkün olmadığını ifade etmişti.

"BİR VATANDAŞLIK GÖREVİYDİ"

Yakın zamanda CNN’de Jake Tapper’a konuşan Clooney, yazıyı yayımlamanın arkasındaki nedenleri şu sözlerle anlattı:



"Cesurca mıydı bilmiyorum ama bu bir vatandaşlık göreviydi. Sokaktaki insanların gerçeği söylemediğini gördüğümde, artık söylemenin zamanı geldiğini düşündüm."

"BİR DURUŞ SERGİLEYİN, SONUÇLARIYLA YÜZLEŞİN"

Düşünce özgürlüğüne inandığını vurgulayan Clooney, duruş sergilemenin önemine dikkat çekti:



"Duruş sergileyin, bunun için ayağa kalkın, sonra da sonuçlarıyla yüzleşin. Kural bu."



Makaleden sonra bazı kesimlerden eleştiriler aldığını kabul eden oyuncu, bununla ilgili şunları söyledi:



"20 yıl önce savaşa karşı durduğumda da eleştirildim. Hatta bazı filmlerime protestolar yapıldı. Bunlarla sorunum yok. Eleştirilmeyi göze almalıyız."

BIDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ, KAZANAN TRUMP OLDU



George Clooney’nin yazısı ABD kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Giderek artan baskıların ardından Joe Biden, 2024 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e destek verdiğini duyurdu. Ancak, 2024 Kasım ayında yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, yeniden başkan seçildi.