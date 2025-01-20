Yeğeni Soner Arıca açıkladı: Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair yeni gelişme

Yeşilçam'ın usta oyuncularından 75 yaşındaki Kadir İnanır, uzun süredir tedavi görüyor. Sevenlerinin iyi haberini beklediği Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeğeni Soner Arıca yeni açıklamalarda bulundu.

Yeğeni Soner Arıca açıkladı: Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair yeni gelişme
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 10:50

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri yeğeni, şarkıcı Soner Arıca paylaştı.

Arıca, İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili olarak, “Sadece benim dayım diye değil, tüm ülke için önemli bir değer. Herkesin dua ediyor olmasını çok kıymetli buluyorum. Şu anda bir takım fizik tedaviler alıyor” ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun setlere dönüp dönemeyeceği sorusuna ise Arıca, “Benim bu konuda cevap vermem zor ve yanlış olabilir ama şu an gayet iyi” yanıtını verdi.

KADIR İNANIR’IN GEÇIRDIĞI RAHATSIZLIKLAR

Kadir İnanır, 24 Mart’ta İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği belirlenmişti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil bir operasyon geçiren sanatçı, tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Durumu iyiye giden İnanır, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınmış ve 4 Nisan’da taburcu edilmişti. Ancak Ağustos ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı.


Etiketler: #Kadir İnanır

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