Yeliz Yeşilmen: Bir hocanın ‘eşini döv’ sözüne inanıp beni dövdü

21 Şubat 2022 Pazartesi, 09:38

Yeliz Yeşilmen, yazar Barış Muslu’nun TV 100’de yayınlanan “Beyin Dedektifi” programına konuk oldu.

Çekim sırasında yaşadıklarını anlatırken fenalaşan Yeşilmen “Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm” diye konuştu.

Yeşilmen, "Hayatınızda keşke hiç yaşamasaydım dediğiniz olaylar nelerdir?" sorusuna verdiği yanıtta, "Babam kötü niyetle yapmadı ama evlilik olayını değiştirmek isterdim. Dikkat çeken bir görüntüm olduğu için, hep etrafım tarafından sarışın olmanın kötü yanlarını yaşadım. Eve mektuplar, sessiz telefonlar geliyordu. Babam da korkuyordu. İyi bir kısmetle beni baş göz etmek istedi" dedi.

"OKUL HAYATIM BİTTİ"

Yeşilmen sözlerine şöyle devam etti;

"Görücü usulüyle, üç gün içinde tanımadığım bir aileye verdi beni. Hayatımın en önemli travması. Okul hayatım bitti. Derslerim de iyi olduğu için babamın beni evlendirmesine akrabalarımız tepki gösterdi. Babam başıma bir şey gelmesin diye iyi bir aileyle Almanya'ya gönderelim dedi. Karı-kocalık olmadı. Aynı odada dahi uyumadık."

" 'EŞİNİ DÖV' DİYEN HOCANIN SÖZÜNE İNANIP BENİ DÖVDÜ"

“Karı koca hayatı yaşamadım. Eşim kendine büyü yapıldığına inandı" diyen Yeşilmen, "Bir hocanın ‘eşini döv’ sözüne inanıp beni dövdü. 6 ay yer yatağında yattım. Sabah kalkıp hizmetçi gibi evi temizleyip yemek yapardım. 6 ay sonra tüm altınlarımı alıp sözleşme imzalatıp beni öyle bıraktılar. Hayatımda tek travma yok, travmalar zinciri var. Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm" ifadelerini kullandı.

Yeliz Yeşilmen, hayatta en çok kızgın olduğu kişilerin babası ve ayrıldığı eşi Ali Uğur Akbaş olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Eski eşimle birbirimizi çok sevdik. Çok büyük bir aşktı. Ben kendimi ezdirmemek için bazı şeylere son verdim. Başka bir çözüm yolu yoktu. Çocuklarımız olduğu için her zaman hayatımda olacak" dedi.