Yeliz Yeşilmen: ‘Konuşursam 50 bin dolar öderim’

01 Ekim 2021 Cuma, 17:29

İki çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile evliliğini sonlandıran Yeliz Yeşilmen, katıldığı bir televizyon programında boşanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'2. Sayfa' programına konuşan Yeliz Yeşilmen’in yaptığı açıklamalardan öne çıkan bölümler şu şekilde:

"Evlilikle ilgili kendimize konuşma yasağı getirdik. Biz anlaşamadığımız için anlaşmalı olarak boşandık. O çok iyi bir baba ama biz anlaşamıyoruz.

Birçok şey yaşandı. Bu konuşma yasağını ben koydurdum. Maddeyi delme halinde 50 bin dolar civarında bir bedel var. Size bugün sadece 'boşandım' onu söyleyebilirim.

Evden ayrılan o oldu, ben yine aynı evdeyim. Aramızda bir mal mülk paylaşımı da olmadı. Parayı aldım da sustum durumu da yok. Zaten hiçbir zaman öyle bir kadın olmadım."

"SONUMUN BERGEN’E BENZEMESİNDEN KORKUYORUM"

Geçtiğimiz yıl eşiyle sorunlar yaşayan Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından ağlayarak bir video yayınlamış ve sonunun yüzüne kezzap atılan şarkıcı Bergen'e benzemesinden korktuğunu söylemişti.

Yeliz Yeşilmen, yayınladığı videoda şu ifadelere yer vermişti:

"Bugün iki saat ağladım. Gözlerim yanıyor, şişti. Sonra kızım geldi makyaj yaptı, yapmak zorunda olduğum reklamlarım var, ekmek param, para kazanmak zorundayım. Şu an kimseye bir şey açıklamayacağım, ok yaydan çıkmıştı, durduruldu...

Açıklamıyorum, açıklamayacağım; ben de zamanı geldiğinde dökerim. Kimle ilgili olduğunu, neyle ilgili olduğunu da söylemeyeceğim. Bu konuyu kapatıyorum, kapatmak zorundayım çünkü ev halkının hepsi üzüldü. Her zaman güçlü olmak zorundayız...

Biz Türk kadını var ya dünyada bir numarayız. Ama her şeye şükreden acılarının içinde mutlu olan bir kadınım. Hiçbir zaman, hiç kimsenin beni mutsuz etmesine izin vermeyeceğim, aldığım aile terbiyesi, dini inançlarım, yüreğim sayesinde yaşıyorum...

Yakınımdakiler biliyor ne olduğunu, belki bir gün siz de öğrenirsiniz. O gün bugün değil. Bakalım zaman ne getirecek! İyi niyetimin daha fazla kullanılmasını artık istemiyorum. Çok büyük fedakarlıklar yaptım, her konuda da yapıyorum ama sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum."