Yeliz Yeşilmen'in evi soyuldu: Hırsızın fotoğrafını paylaştı!

Yayınlanma: 19.01.2025 - 14:27

Güncelleme: 19.01.2025 - 14:27

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla evinde çalışan bir kadın tarafından soyulduğunu iddia etti.

Tatilde olduğu sırada evinin soyulduğunu belirten Yeşilmen, hırsızlıkla suçladığı kadının fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi.

"CİDDİ KAYIPLAR VAR"



46 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya paylaşımında yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:



"Evimi soyup ben tatildeyken kaçan kadın, görenler lütfen bana yazsın çünkü ciddi ciddi çok kayıp var. ‘Seni çok seviyorum’ deyip, benim tatile gittiğim anda kaçması herkesin başına gelebilecek bir olay diye düşünüyorum. Artık bir an önce bulunmasını istiyorum."

Yeşilmen’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.