Yeme bozukluğu gelişim sorunlarına sebep oluyor: Çocuklarda iştahı artıran 9 etkili öneri

Yayınlanma: 14.12.2024 - 17:37

Güncelleme: 14.12.2024 - 17:37

Çocuklarda iştahsızlık, ebeveynlerin sıkça karşılaştığı bir durumdur. Sağlıklı bir büyüme ve gelişim için yeterli ve dengeli beslenme büyük önem taşır. Ancak bazı çocuklar, çeşitli nedenlerle yemek yemekte zorlanabilir. Peki, gelişim sorunlarına sebep olan bu durumun nasıl önüne geçilebilir? İşte, çocuklarda iştahı artıran 9 etkili öneri...

ÇOCUKLARDA İŞTAHI ARTIRAN 9 ETKİLİ ÖNERİ

1. Düzenli beslenme alışkanlıkları oluşturun:

Çocuğunuzun yemek yeme saatlerini düzenli hale getirin.

Ana öğünlerin yanı sıra sağlıklı atıştırmalıklar sunarak küçük porsiyonlarla beslenmesini sağlayın.

2. Yemek sunumlarını eğlenceli hale getirin:

Tabakları renkli ve cazip bir şekilde düzenleyerek çocuğun ilgisini artırabilirsiniz.

Sebzeleri şekilli kesicilerle kesip eğlenceli figürler oluşturabilirsiniz.

3. Fiziksel aktiviteyi artırın:

Çocuğunuzu hareket etmeye teşvik ederek enerji harcamasını ve doğal olarak iştahının artmasını sağlayabilirsiniz.

Parkta oyun oynamak, bisiklete binmek gibi aktiviteler etkili olabilir.

4. Yemeklere çocuğunuzu dahil edin:

Çocuğunuzun yemek hazırlama sürecine katılmasına izin verin. Kendi yaptığı yemekleri yeme konusunda daha hevesli olacaktır.

Örneğin, salata hazırlama veya kurabiye şekillendirme gibi basit görevler verebilirsiniz.

5. Besin çeşitliliğini artırın:

Çocuğunuzun tabağına farklı renk ve dokularda yiyecekler koyarak ilgisini çekebilirsiniz.

Yeni besinler sunarken, miktarı küçük tutup çocuğunuzun sevdiği gıdalarla birlikte sunmayı deneyin.

6. Yemek öncesi sıvı tüketimini azaltın:

Yemek öncesinde fazla sıvı tüketimi mideyi doldurabilir ve iştahı azaltabilir.

Özellikle gazlı içeceklerden kaçınılmalı, su ise yemeklerden önce sınırlı miktarda verilmelidir.

7. Şekerli gıdalardan kaçının:

Çocuğunuzun gereksiz şeker alımını sınırlandırın. Şekerli atıştırmalıklar iştahı olumsuz etkileyebilir.

Tatlı ihtiyacını meyve ve yoğurt gibi sağlıklı alternatiflerle karşılayabilirsiniz.

8. Pozitif bir yemek ortamı yaratın:

Yemek sırasında çocuğunuzu eleştirmekten veya zorlamaktan kaçının. Olumlu bir ortam iştahı artırabilir.

Tüm aile birlikte yemek yemeye özen gösterin, bu durum çocuğunuzun yemek yeme alışkanlıklarını olumlu etkiler.

9. Küçük porsiyonlarla başlayın:

Büyük porsiyonlar çocukları korkutabilir. Az miktarda başlayarak iştahı yavaş yavaş artırmayı hedefleyin.

Yemek sırasında çocuğunuzu teşvik edin ancak yemediği zaman fazla ısrarcı olmayın.