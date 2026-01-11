Yemek üzerine meyve yenmeli mi? Bu alışkanlığa dikkat...

Meyvelerin sindirimleri oldukça hızlıdır; mideyi ortalama 20-30 dakika içinde terk ederek ince bağırsağa geçerler. Ancak ağır bir akşam yemeğinin hemen ardından meyve tüketildiğinde, bu hızlı geçiş süreci sekteye uğrar. Midede sindirilmeyi bekleyen et, sebze veya hamur işleri, meyvenin bağırsağa geçişini bloke eder. Sıcak ve asidik mide ortamında saatlerce beklemek zorunda kalan meyve şekeri, bakterilerle etkileşime girerek fermente olmaya başlar. Bu fermantasyon süreci, midede gaz birikmesine, şişkinliğe ve hazımsızlığa neden olur.

Uzmanlar, meyveden maksimum fayda sağlamak ve sindirim sistemini yormamak için "zamanlama" kuralına dikkat çekiyor. Meyvenin, yemekten en az 2 saat sonra veya yemekten 1 saat önce, mide nispeten boşken tüketilmesi en sağlıklı yöntem. Bu sayede meyve, diğer besinlerle karışmadan hızla sindirilir ve kan şekerini ani şekilde yükseltmez.

ARA ÖĞÜN OLARAK TÜKETİLMELİ...

İnsülin direnci veya diyabeti olan bireylerin ise bu kurala daha sıkı uyması gerekir. Yemekle birlikte zaten yükselen kan şekeri, üzerine eklenen meyve şekeriyle daha da tepe noktasına çıkar, pankreası zorlar ve yağ depolamayı artırır. Meyvenin bir "tatlı" değil, başlı başına bir "ara öğün" olarak değerlendirilmesi gerekir.