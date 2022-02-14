Yemekten ödün vermeyerek sporla bir yılda 50 kilo verdi

14 Şubat 2022 Pazartesi, 10:30

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Müdürlüğü Uydu Takip ve İzleme Birimi'nde şef olarak görev yapan Cenap Kalaycıoğlu, 7 yaşından 19 yaşına kadar aktif olarak yaptığı yüzme, kayak, basketbol, futbol ve kayağı bıraktıktan sonra kilo almaya başladı. Yazılım sektöründe, masa başında çalışmaya başlayan 1 metre 73 santim boyundaki Kalaycıoğlu, 135 kiloya ulaştı.

UYURKEN BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Gece uyurken aşırı kilosu nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Kalaycıoğlu, zayıflamaya kararı verdi. Kalaycıoğlu, yüzme, kayak, basketbol, futbola yeniden başladı, yeme alışkanlığını da düzene koydu. Yakutiye’deki evinden Palandöken ilçesindeki iş yerine de her gün bisikletle gidip gelmeye başlayan Kalaycıoğlu, fırsat buldukça da ilçe gezileri yaptı. Kalaycıoğlu, yaklaşık bir yılda 50 kilo zayıfladı.

"135 KİLOLARA KADAR ÇIKTIM"

Aktif sporu bıraktıktan sonra kilo almaya başladığını belirten Kalaycıoğlu, şunları söyledi:

"Yüzme, kayak, basketbol, futbol ağırlıkta olmak üzere çeşitli spor dallarıyla uğraşıyordum. 19 yaşından sonra iş hayatına atılınca sürekli bilgisayar başında bir çalışma düzenim oldu. 4 -5 yıl içinde çok ciddi kilo aldım. Çok abartılı bir iştahım vardı, öğünlerim birbirine karışmıştı. En son 135 kilolara kadar çıktım. Bir gece yemek yedikten sonra yattım ve boğularak uyandığımı hissettim. Bu beni çok etkiledi. Hemen eski yapmış olduğum spora geri döneyim, dedim. Tabii bunun yanına bir de bisikleti ekledim. Kalp krizi gerekçesiyle bisiklete 120 kilonun üstündekilerin binmesi yasak. Ancak inatla evimin bulunduğu merkez Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi bölgesinden iş yerimin bulunduğu Palandöken ilçesi Yıldızkent semtine bisikletle gidip gelmeye başladım. Önceleri yaklaşık 2 saat süren yolculuk şimdi 36 dakikaya kadar düştü.”

"ÖNEMLİ OLAN SAĞLIKLI BİÇİMDE KİLO VERMEK"

Şimdilerde sporun yaşamının bir parçası olduğunu belirten Cenap Kalaycıoğlu, “Aslında yemekten de çok fazla ödün vermedim. İnsanlar kilo verme girişiminde bulunuyorlar, fakat 10 kilo verip, akabinde 20 kilo olarak geri alıyorlar. Önemli olan sağlıklı bir şekilde kilo vermek. Daha önceden giyinmek istediğim fakat sığmadığım pantolonların içine şu an iki tane daha Cenap sığar. Erzurum malum kış şartları ağır bir şehir, eksi 30'lara varana kadar hava sıcaklıklarımı oluyor ama inanın spor yapmak isteyene hiçbir şey engel değil. Hiçbir hava şartı olsun, hiçbir zorluk olsun engel değil."