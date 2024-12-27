Yeni anne olan Tuğçe Kandemir oğluyla fotoğraflarını paylaştı: 'Maşallah butonuyum'

Anne olduktan sonra mutlu anlarını sosyal medya hesabında paylaşan Tuğçe Kandemir, "Zorla okutulan maşallah butonuyum" diyerek oğlu Demir ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Yeni anne olan Tuğçe Kandemir oğluyla fotoğraflarını paylaştı: 'Maşallah butonuyum'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 12:11

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, Aralık 2023'te Abdullah Karatay ile Mersin'de düzenlenen sade bir törenle evlenmiş, 12 Aralık'ta ise oğlu Demir'i dünyaya getirmişti. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Kandemir, Instagram hesabından oğlu Demir ile ilk fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

"ZORLA OKUTULAN MAŞALLAH BUTONUYUM"

Şarkıcı, oğlu Demir'in fotoğraflarını paylaştığı gönderisine "Zorla okutulan maşallah butonuyum" notunu ekleyerek takipçilerini güldürdü. Nazarlardan korunmak için bir nazar boncuğu emojisi de ekleyen Kandemir, oğlu ve eşi Abdullah Karatay ile birlikte mutluluğunu sosyal medya hesabında paylaştı.



Tuğçe Kandemir'in oğlu ve eşiyle birlikte paylaştığı mutlu aile tablosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğraf, yaklaşık 50 bin beğeni aldı ve çok sayıda yorumla desteklendi.


Etiketler: #Tuğçe Kandemir

İlgili Haberler

Tuğçe Kandemir anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim...

Tuğçe Kandemir anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim...
Hisarcık’ta Tuğçe Kandemir konseri

Hisarcık’ta Tuğçe Kandemir konseri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler