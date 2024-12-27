Yeni anne olan Tuğçe Kandemir oğluyla fotoğraflarını paylaştı: 'Maşallah butonuyum'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 12:11

Güncelleme: 27.12.2024 - 12:11

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, Aralık 2023'te Abdullah Karatay ile Mersin'de düzenlenen sade bir törenle evlenmiş, 12 Aralık'ta ise oğlu Demir'i dünyaya getirmişti. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Kandemir, Instagram hesabından oğlu Demir ile ilk fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.





"ZORLA OKUTULAN MAŞALLAH BUTONUYUM"



Şarkıcı, oğlu Demir'in fotoğraflarını paylaştığı gönderisine "Zorla okutulan maşallah butonuyum" notunu ekleyerek takipçilerini güldürdü. Nazarlardan korunmak için bir nazar boncuğu emojisi de ekleyen Kandemir, oğlu ve eşi Abdullah Karatay ile birlikte mutluluğunu sosyal medya hesabında paylaştı.







Tuğçe Kandemir'in oğlu ve eşiyle birlikte paylaştığı mutlu aile tablosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğraf, yaklaşık 50 bin beğeni aldı ve çok sayıda yorumla desteklendi.



