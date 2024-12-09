Bugün ekranlara veda ediyor... Final bölümünde neler olacak?

Yayınlanma: 09.12.2024 - 18:16

Güncelleme: 09.12.2024 - 18:16

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kalpazan 8. bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin tutkunları yeni bölümde neler olacağını araştırıyor. Peki, Kalpazan'ın son bölümünde ne oldu? Kalpazan'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar...

KALPAZAN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kalpaan'ın 7. Bölümünde; Tarık, Adem’den parayı artık onun için basmasını ister. Para basan bir kalpazanın her daim iyi bir bankacıya ihtiyacı olduğunu söyler. Adem ise Tarık’ın kendisi hakkında her şeyi bilmesinden dolayı şaşkındır; ancak kararı nettir. Tarık’ın kendisinden de kızından da uzak durmasını ister. Bir yandan Adem de Tarık’ı araştırmaya başlar.Kartal, Mesut ve Adem bastıkları parayı bir web sayfası içinde satarak sahte parayı gerçek paraya çevirmeye karar verirler. Ancak bu sistem, peşinden yeni sorunları da getirir. Adem bastığı paraları satmaya başlar ancak tüm ülke artık bu paraları basan kalpazanın peşine düşer. Ayşe hem emniyetteki görevini hem de kızı Duru’nun velayetini kaybeder. Bu onun gerçek suçluları bulma kararlılığının altını çizer. Tarık’ın Bayram’la bağının ne olduğunu anlamaya çalışan Adem en sonunda bu bağı çözer.

KALPAZAN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kalpazan'ın final bölümünde; olan bitenler sonrası Adem kendini toparlamaya çalışsa da başaramaz. İtirafta bulunmak için soluğu Ayşe’nin yanında alır. Ama Ayşe’nin ona ilginç bir teklifi vardır.

Adem, Tarık, Bayram bir aradadır. Tarık, Bayram’ın onu sattığını anlar ve ona karşı bilenir. Adem, onları birbirlerine düşürdüğü için mutludur.

Ayşe, eski eşi Fuat’ın bir işler karıştırdığını ortaya çıkarmaya çalışır. Bu esnada ona Kartal ve İsa destek olur.

Eve tamirci olarak giren Kartal, Fuat’ın eşyaları arasında ipucu bulur. Ayşe’nin eline, hem işi hem de velayeti için bir koz geçer.

Kuru temizlemeciye gelen İrfan tüm düzeneği görür ve her şeyi anlar. Orhan İrfan’ı yakalar ve alıkoyar.

Canan, Mina ve Adem arasında bir şey olduğunu düşündüğü için Mina’ya kötü davranır.

Her biri kendi kaderini yaşar. Olan bitenler sonrası Adem kendini toparlamaya çalışsa da başaramaz. İtirafta bulunmak için soluğu Ayşe’nin yanında alır. Ama Ayşe’nin ona ilginç bir teklifi vardır.