Yeni sezonda bir ilk yaşandı! 8. haftada gelen galibiyet...

Yayınlanma: 28.09.2024 - 00:38

Güncelleme: 28.09.2024 - 00:38

MasterChef'te 2024 sezonu büyük bir heyecanla kaldığı yerden devam ediyor. 7 haftadır 3-0'lık ve 2-1'lik skorlarla kazanan mavi takım bu hafta başarılı olamadı. Mavi takımın galibiyet serisi 8. haftada bozuldu. Kırmızı takımın 3-0 mağlup ettiği mavi takımdan 6 isim eleme potasına dahil oldu.

10 kişilik kadrodan Bera, Kaan, Semih, Erim, Hakan ve Akın eleme potasına dahil oldu. Zübeyde kaptanlığındaki 9 kişilik kırmızı takımdan ise eleme potasına dahil olan kimse olmadı.



