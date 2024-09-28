Yeni sezonda bir ilk yaşandı! 8. haftada gelen galibiyet...

MasterChef 2024 sezonunda takım oyunlarının başlamasının üzerinden 2 ay geçti. 8 haftalık sürecin sonunda ise bir ilk gerçekleşti. Beklenen galibiyet bu hafta kırmızı takımdan yana oldu...

Yeni sezonda bir ilk yaşandı! 8. haftada gelen galibiyet...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 00:38

MasterChef'te 2024 sezonu büyük bir heyecanla kaldığı yerden devam ediyor. 7 haftadır 3-0'lık ve 2-1'lik skorlarla kazanan mavi takım bu hafta başarılı olamadı. Mavi takımın galibiyet serisi 8. haftada bozuldu. Kırmızı takımın 3-0 mağlup ettiği mavi takımdan 6 isim eleme potasına dahil oldu.

10 kişilik kadrodan Bera, Kaan, Semih, Erim, Hakan ve Akın eleme potasına dahil oldu. Zübeyde kaptanlığındaki 9 kişilik kırmızı takımdan ise eleme potasına dahil olan kimse olmadı. 



Etiketler: #MasterChef #Kırmızı takım #Mavi takım #eleme

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