Yeni sezonda bir ilk yaşandı! 8. haftada gelen galibiyet...
MasterChef 2024 sezonunda takım oyunlarının başlamasının üzerinden 2 ay geçti. 8 haftalık sürecin sonunda ise bir ilk gerçekleşti. Beklenen galibiyet bu hafta kırmızı takımdan yana oldu...
MasterChef'te 2024 sezonu büyük bir heyecanla kaldığı yerden devam ediyor. 7 haftadır 3-0'lık ve 2-1'lik skorlarla kazanan mavi takım bu hafta başarılı olamadı. Mavi takımın galibiyet serisi 8. haftada bozuldu. Kırmızı takımın 3-0 mağlup ettiği mavi takımdan 6 isim eleme potasına dahil oldu.
10 kişilik kadrodan Bera, Kaan, Semih, Erim, Hakan ve Akın eleme potasına dahil oldu. Zübeyde kaptanlığındaki 9 kişilik kırmızı takımdan ise eleme potasına dahil olan kimse olmadı.
Etiketler: #MasterChef #Kırmızı takım #Mavi takım #eleme
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