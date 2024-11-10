Yeni uyku yöntemi: 'Ev turu' hilesi ile dakikalar içinde uykuya dalın...

Yayınlanma: 10.11.2024 - 20:48

Güncelleme: 10.11.2024 - 20:48

Uykusuz gecelerde telefonu elinize almak ya da rahatlatıcı şarkılar açmak cazip gelse de, bu alışkanlıklar genellikle umulduğu kadar rahatlatıcı olmuyor. Bunun yerine, son dönemde popüler olan TikTok trendlerinden “ev turu” uyku hilesi, daha etkili bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan ve iki milyona yakın izlenme alan bu yöntem, kullanıcılar arasında hızla yayılıyor.

Bu yöntemin uygulaması oldukça basit: Yatağa yattıktan sonra birkaç derin nefes alın, bedeninizi sakinleştirin ve zihninizde bir ev canlandırmaya başlayın. Ama bu ev, detaylı olarak hayal etmeniz gereken, kendinizi tamamen kaptıracağınız bir mekân olmalı.

EV TURU YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

Yöntemi denemek için önce yatağınızda rahat bir pozisyon alın, telefonunuzu uzaklaştırın, oda sıcaklığını ayarlayın ve ışıkları kısın. Ardından gözlerinizi kapatın ve hafızanızda iyi bildiğiniz, ama şu an yaşamadığınız bir evi canlandırın. Bu ev, çocukluğunuzda yaşadığınız bir ev ya da bir arkadaşınızın evi olabilir.

Evin dışını hayal ederek tura başlayın; ön basamakların rengini, çatının yapısını, bahçedeki çalıları gözünüzde canlandırın. Sonrasında yavaşça kapıyı açarak içeri girin. İçeri girdiğinizde, odalar arasında dolaşırken her ayrıntıyı mümkün olduğunca canlı bir şekilde hatırlamaya çalışın. Duvarlardaki resimleri, koltukların dokusunu, pencereden gelen ışığın odalara yayılışını zihninizde canlandırın. Evin kokusunu ya da zemindeki gıcırtıları bile hayal etmek, zihninizi bu deneyime daha fazla kaptırmanıza yardımcı olabilir.

Bu detaylandırma, bedeninizi ve zihninizi sakinleştirir ve böylece kısa sürede uykuya dalmanıza yardımcı olur.

BU YÖNTEM NEDEN İŞE YARIYOR?

Uyku uzmanlarına göre, bu yöntem farkındalık ve görselleştirme tekniklerinden yararlanarak zihni uykuya hazırlıyor. Ayrıntılara odaklanmak, beyninizi uyanık tutabilecek düşüncelerden uzaklaştırıyor. İş ya da gelecekle ilgili endişelere kapılmak yerine, arkadaşınızın evindeki buzdolabı magnetlerini veya çocukluk evinizin halısını hatırlamaya çalışmak, beyninizi tam anlamıyla bu anın içine çekiyor. Ayrıca, bu evi iyi bilip her gün görmediğiniz için hafızanızı zorlayarak zihninizi meşgul ediyorsunuz.