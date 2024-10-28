Kalitesiz uyku beyin fonksiyonlarını yavaşlatıyor! Düşük kaliteli uykunun gizli tehlikeleri

Yayınlanma: 28.10.2024 - 19:39

Güncelleme: 28.10.2024 - 19:39

Kaliteli uyku yalnızca fiziksel değil, zihinsel sağlık için de büyük önem taşıyor. Yapılan bir araştırma, düşük uyku kalitesi olan bireylerin beyin yaşlarının daha hızlı arttığını ortaya koydu. Uyku düzeni ve sağlığı arasındaki ilişkiyi anlamak için işte bilmeniz gerekenler.

UYKU KALİTESİNİN BEYNE ETKİSİ

Araştırmacılar, kötü uyku kalitesine sahip bireylerde beyin yaşlanmasının daha hızlı gerçekleştiğini gözlemledi. Uykusuzluk, odaklanma ve hafıza gibi bilişsel işlevlerde olumsuz etkiler bırakıyor.

SAĞLIKSIZ UYKU NEDİR?

Kısa uyuma süreleri, sık uyanma, erken uyanma ve gündüz aşırı yorgunluk gibi belirtiler sağlıksız uyku olarak tanımlanıyor. Sağlıksız uyku, uzun vadede zihinsel sağlığı tehdit ediyor.

BEYİN YAŞLANMASINI YAVAŞLATMANIN YOLLARI

Sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmak için düzenli uyku saatleri, uyumadan önce rahatlama teknikleri ve ekran süresinin azaltılması öneriliyor. Bu basit adımlar bile uyku kalitesini artırarak beyin sağlığını koruyabilir.