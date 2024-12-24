Yeni yıla en erken ve en geç giren ülkeler

Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:21

Güncelleme: 24.12.2024 - 10:21

Yeni yılın gelişi tüm dünyada coşkuyla kutlanır, ancak herkes aynı anda kutlamaz! Zaman dilimleri nedeniyle bazı ülkeler yeni yıla saatler öncesinden merhaba derken, bazıları ise son dakikaya kadar bekler. Dünyanın farklı köşelerinde saatler farklı ilerlediği için bu durum hem ilginç hem de coğrafyanın etkileyici bir göstergesidir. Peki, yeni yıla ilk ve son giren ülkeler hangileri?

Yeni Yıla İlk Giren Ülkeler

Yeni yıl coşkusunu dünyada ilk yaşayan ülkeler, Uluslararası Tarih Çizgisi’nin doğusunda yer alan ada ülkeleridir.

Kiribati ve Samoa: Bu küçük Pasifik ülkeleri, yeni yıla ilk giren yerlerdir. Özellikle Kiribati'nin bir parçası olan Line Adaları (Christmas Adası) yeni yılı kutlayan ilk noktadır.

Tonga: Kiribati'yi hemen ardından takip eden bu ada ülkesi, yeni yıla erken giren diğer bir yerdir.

Bu bölgelerde yaşayanlar, yeni yıl kutlamalarını Pasifik’in sıcak atmosferinde, palmiye ağaçları altında yapar.

Yeni Yıla En Geç Giren Ülkeler

Yeni yıla en son girenler ise Tarih Çizgisi’nin batısında kalan bölgelerdir:

Amerikan Samoa: Yeni yıl coşkusunu en geç yaşayan yerlerden biri Amerikan Samoa’dır. Samoa Adası'na sadece birkaç yüz kilometre uzaklıkta olmasına rağmen 25 saatlik bir farkla yeni yıla geç girer.

Baker ve Howland Adaları (ABD): Pasifik Okyanusu’ndaki bu iki ıssız ada, dünyanın yeni yıla en son giren noktalarıdır. Ancak bu adalarda sürekli bir yerleşim olmadığından coşkulu kutlamalar yapılmaz.