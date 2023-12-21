Yeni yıla evde girecekler için 10 oyun önerisi

Yayınlanma: 21.12.2023 - 18:03

Güncelleme: 21.12.2023 - 18:03

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı akşamını evde geçirecek olanlar tarafından popüler yılbaşı oyunları araştırılmaya başlandı. Sevdikleriniz ile keyifli ve unutulmaz bir yılbaşı geçirmek istediğinize eminiz. Peki, yeni yıla girerken evde hangi oyunlar oynanarak keyifli ve güzel vakit geçirilebilir? İşte sevdikleriniz ve aileniz ile birlikte yılbaşı gecesi oynayabileceğiniz 10 oyun..

KUTU OYUNLARINI SEVENLER İÇİN

Scrabble

Hem düşünüp hem eğlenmenizi sağlayan bu oyun ile keyifli zaman geçirebilir, kelime haznenizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Monopoly

İster takım ister bireysel olarak oynayabileceğiniz bu oyunda, kazanma yarışına girebilirsiniz. Yılbaşı akşamının vazgeçilmezi olan bu Monoply, kalabalık bir şekilde oyun oynayabilir, eğlenebilirsiniz.

Dedektif Kutu Oyunu

Bu gizem dolu kutu oyununda, sevdiklerinizle birlikte ipuçlarından faydalanarak suçu ve suçluyu bulabilir, yılbaşı akşamınızın dolu dolu geçmesini sağlayabilirsiniz.

KLASİK YILBAŞI GECESİ OYUNLARINDAN VAZGEÇEMEYENLER İÇİN

Tombala

Yılbaşı denince akla ilk gelen tombala oyunu sayesinde sevdiklerinizle birlikte son derece keyifli anlar geçirebilir, rakiplerinizle şansınızı yarıştırarak rekabet dolu bir oyun oynayabilirsiniz.

Okey

Türk oyun kültürünün demirbaşlarından olan okey oyunu ile yılbaşı akşamı zamanın nasıl geçtiğini unutabilirsiniz. İşter eşli ister tek olarak oynayabileceğiniz bu taş oyununda grup ve ya tek olarak yarışabilir, sevdiklerinizle berakber tatlı rekabetin tadını çıkarabilirsiniz.

Sessiz Sinema

Klasiklerden vazgeçmeyenler için bir diğer oyun sessiz sinema ile , rakiplerinizin anlatmanızı istediği filmi takımınıza anlatırken ortaya eğlenceli durumlar çıkabilir. Her ne kadar adı 'Sessiz Sinema' da olsa, bu oyun sırasında kahkahalarınıza hakim olamayabilirsiniz.

İsim Şehir

Geleneksellikten uzaklaşmadan oynayabileceğiniz bir oyun daha.. Bu oyun ile birlikte büyük küçük demeden herkes keyifli ve heyecanlı bir yılbaşı akşamı geçirebilir.

Yeni Nesil Eğlenceli Oyunlar Arayanlar İçin

Uno

İskambil kartlarıyla oynanan Pis Yedili oyununun yenilenmiş hali gibi de düşünebileceğimiz bu oyunda, sevdiklerinizle hem heyecanlı hem de rekabet dolu anlar yaşayabilirsiniz. Yılbaşı akşamınızı keyifle geçirmek isteyenler için bir öneri; fazla rekabete kapılıp moral bozmayın, unutmayın ki bu sadece bir oyun.

Tabu

Yılbaşının yıldız oyunlarından olan bu oyunu kalabalık gruplar halinde oynayarak rakiplerinizle yarışabilir, sevdiklerinizle heyecanlı ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Kartlardaki kelimeleri anlatarak kazanılan bu oyundan dikkat etmeniz gereken en önemli şey yasaklı kelimeleri anlatmamanız. Yasaklı kelime kullanmadan en çok kelime anlatan oyunu kazanır.

Vampir Köylü

Yeni nesil eğlence oyunlarından olan bu oyunu oynamak için en önemli şart kalabalık olmaktır. Köylüler, vampirler ve büyücünün olduğu bu oyunda amaç oyunu vampirlere kazandırmamaktır. Oyun esnasında hiç kimse birbirinin karakterini bilmez ve kendi karakterini de söyleyemez ancak öldükten sonra öğrenir. Vampirler oyunu kazanmak için köylü gibi davranabilir ve bu duruma köylüleri de inandırabilir. Dikkat gerektiren bu oyun ile sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Sizler için yılbaşı gecesinde oynanabilecek en eğlenceli 10 oyunu derledik. Yılbaşı akşamınızın keyfini bol bol çıkabilmeniz dileğiyle. Şimdiden iyi seneler..