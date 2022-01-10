Yeni yılın ilk oyununda Selçuk Yöntem'in misafiri İBB Başkanı İmamoğlu oldu
Ünlü sanatçı Selçuk Yöntem, 2022'nin ilk temsilinden sonra konuklarıyla fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye sinemasının ünlü isimleri Şener Şen ve İzzet Günay'ın son halleri dikkat çekti. İzleyenler arasında İBB Başkanı İmamoğlu ve ailesi de vardı.
Selçuk Yöntem ve Okan Bayülgen’in oynadığı Amadeus oyunu yılın ilk temsilini gerçekleştirdi. Yöntem, oyundan sonra oyunu izlemeye gelen ünlü konuklarıyla çektirdiği fotoğrafları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraflar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesinin yanında, efsane aktörler Şener Şen ve İzzet Günay’la çekilenler dikkat çekti.
“2022, UMARIM DAHA SAĞLIKLI GELİRSİN”
Selçuk Yöntem sosyal medya hesabından “Hoşgeldin 2022,umarım daha sağlıklı gelirsin” dedi.
Ünlü sanatçı şu mesajı yayınladı:
“Yeni yılın ilk oyunları ile yine sahnede, yine Zorlu PSM’de, yine dopdolu seyircimiz ile, yine @amadeussahnede dedik… Oyunumuzun bugünkü konukları arasında sevgili @ekremimamoğlu ve ailesi de vardı. Sonrasında kuliste sohbet etme imkanımız da oldu. Ziyareti için kendisine teşekkür ederim. Dün akşam oyunumuza, sevgili Şener ağabey de geldi ve bizi onurlandırdı. Kuliste hasbıhal etmek de ayrı bir keyif oldu bizim için.
Hoşgeldin 2022, umarım daha sağlıklı gelirsin."
MOZART’IN HİKAYESİ
Sözcü'nün aktardığına göre Peter Shaffer tarafından kaleme alınan Amadeus, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin hikayesini anlatıyor. Oyunun yönetmeni Işıl Kasapoğlu.
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