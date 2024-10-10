Yer aldığı sergi sebebiyle tepki toplamıştı: Cem Yılmaz'dan Uraz Kaygılaroğlu açıklaması

Yayınlanma: 10.10.2024 - 11:10

Güncelleme: 10.10.2024 - 11:10

Netflix'te 10 Ekim'de yayınlanacak 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezon lansmanı gerçekleşti.

Geceye dizinin yaratıcısı Cem Yılmaz başta olmak üzere projede yer alan oyuncu kadrosundan; Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar, Celal Kadri Kınoğlu, Hande Yılmaz, Alişan Uğur, Ozan Çelik ve Cengiz Bozkurt katıldı.

Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu, can güvenliği olmadığı ve moralinin oldukça bozuk olmasından dolayı galaya katılmadı.



Uraz Kaygılaroğlu; birkaç ay önce fotoğrafçı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisinde 'Kadın Cinayeti' temalı fotoğraflar çektirmesi nedeniyle bir hayli eleştirilmişti.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK" DEMİŞTİ

İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in Semih Çelik tarafından öldürülmesinden sonra Uraz Kaygılaroğlu'a yönelik eleştiriler, linçlenmeye dönüştü.

Uraz Kaygılaroğlu, geçen günlerde konuya dair şu açıklamayı yapmıştı:

"Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Semih Çelik adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü. Genelde bu iş biraz cambaza bak gibi oluyor yani olup bitenden ziyade bir hedef belirleniyor. Aslında konunun özelinden biraz uzaklaşıyoruz gibi oluyor. Eğer bunlar ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi, bir daha göz önüne çıkmamasıysa çözülecekse seve seve, can-ı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak, televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım. Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim."



"KENDİSİ ÇOK ÜZGÜN"

Cem Yılmaz, arkadaşı Uraz Kaygılar hakkında konuştu:



"O ne kadar üzgünse biz de o kadar üzgünüz. Tatsız bir hadise. Hepimiz konuştuk kendisi çok üzgün."



Cem Yılmaz, kadın cinayetleriyle ilgili olarak ise "Sözün bittiği yerdeyiz" yorumunu yaparak şu ifadeleri kullandı:



"Ne söyleyebiliriz ki? Bizim memlekette sözün bittiği yer diye tespit edilen bir yer var. Sözün bittiği yerdeyiz. Elbetteki bize sevenler izleyenler duygularının tercümanı olmamızı bekliyorlar. Aslında aklın yolu bir... Bütün mikrofon tutulan arkadaşlarımın ne dediğinden çok, sorumluların bir şey yapmasını bekleyen olaylara maruz kalan halkın bir parçası olduğunu düşünüyorum"