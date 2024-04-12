Yerli ve yabancı turist akını… Bayramın son gününde İstiklal Caddesi'nde insan seli
Şeker Bayramı'nın son gününde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı.
Şeker Bayramı'nın son gününde, havanında sıcak olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.
Kameralara yansıyan görüntülerde adeta insan seli yaşandı.
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