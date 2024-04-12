Yerli ve yabancı turist akını… Bayramın son gününde İstiklal Caddesi'nde insan seli

Yayınlanma: 12.04.2024 - 17:37

Güncelleme: 12.04.2024 - 17:37

Şeker Bayramı'nın son gününde, havanında sıcak olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Kameralara yansıyan görüntülerde adeta insan seli yaşandı.