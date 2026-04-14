Yeşilçam’ın acı kaybı: Emektar oyuncu Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Türk sinemasının altın çağı Yeşilçam’ın gizli kahramanlarından biri daha aramızdan ayrıldı. Oyunculuğunun yanı sıra prodüksiyon amiri olarak kamera arkasında da büyük emekleri bulunan Arif Ertan Güntav, hayata veda etti.

FİLM-SAN VAKFI'NDAN TAZİYE MESAJI

Güntav’ın vefat haberini Film-San Vakfı kamuoyuna duyurdu. Vakıftan yapılan açıklamada, "Yeşilçam'ın emektarı oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Sinema camiasında sevilen bir isim olan Güntav'ın vefatı, sanat dünyasında derin üzüntü yarattı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Yıllarını sinema emekçisi olarak geçiren Arif Ertan Güntav için yarın ikindi namazını müteakip Üsküdar Çiçekçi Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sevenleri ve sanatçı dostlarının katılımıyla kılınacak namazın ardından Güntav, son yolculuğuna uğurlanacak.