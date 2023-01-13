Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın vasiyeti miras krizi çıkardı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 13:28

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 13:28

Ünlü sanatçı Cüneyt Arkın, geçen yıl 28 Haziran'da 84 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Arkın'ın 14 Nisan 2009 tarihinde kendi el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetname İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ailesine açıklandı.

İktidara yakın yayın organlarından Sabah'ın haberine göre Cüneyt Arkın'ın hazırladığı vasiyetnamede Beşiktaş Levent'teki gayrimenkulü eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır'a paylaştırıldı.

Arkın'ın ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır ise vasiyetnameye itiraz etti.

(Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatır)