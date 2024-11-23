Yeşilçam’ın ünlü ismi Samim Meriç hayatını kaybetti

Birçok ünlü isim ile birlikte oynayan ve Türk sinemasına adını yazdıran oyuncu Samim Meriç hayata gözlerini yumdu.

Yeşilçam’ın ünlü ismi Samim Meriç hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 21:42

Yılmaz Güney, Nebahat Çehre, Göksel Arsoy, Kadir İnanır gibi birçok isimle aynı filmde rol alan Samim Meriç hayatını kaybetti.

'Beklenmeyen Misafir', 'Düşler De Ölür', 'Ağlama Sevgilim', 'Tatar Ramazan' gibi birçok filmde yer alan oyuncu Samim Meriç'in ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Samim Meriç hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

SAMİM MERİÇ KİMDİR?

1940 yılında Çorlu'da dünyaya geldi. 1960'lı yıllardan itibaren başladığı sinema serüveninde onlarca filmde rol aldı. Sonrasında senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da sinemaya katkıda bulundu.

OYNADIĞI FİLMLER

İkisi de Cesurdu

Tehlikeli Adam

Tatar Ramazan

Dönersen Islık Çal

İki Başlı Dev

Pir Sultan Abdal

Zımba Gibi Delikanlı

Elif ile Seydo


Etiketler: #yeşilçam #samim meriç #Oyuncular Sendikası

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