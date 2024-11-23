Yeşilçam’ın ünlü ismi Samim Meriç hayatını kaybetti
Birçok ünlü isim ile birlikte oynayan ve Türk sinemasına adını yazdıran oyuncu Samim Meriç hayata gözlerini yumdu.
Yılmaz Güney, Nebahat Çehre, Göksel Arsoy, Kadir İnanır gibi birçok isimle aynı filmde rol alan Samim Meriç hayatını kaybetti.
'Beklenmeyen Misafir', 'Düşler De Ölür', 'Ağlama Sevgilim', 'Tatar Ramazan' gibi birçok filmde yer alan oyuncu Samim Meriç'in ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu.
Sendikadan yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Samim Meriç hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
SAMİM MERİÇ KİMDİR?
1940 yılında Çorlu'da dünyaya geldi. 1960'lı yıllardan itibaren başladığı sinema serüveninde onlarca filmde rol aldı. Sonrasında senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da sinemaya katkıda bulundu.
OYNADIĞI FİLMLER
İkisi de Cesurdu
Tehlikeli Adam
Tatar Ramazan
Dönersen Islık Çal
İki Başlı Dev
Pir Sultan Abdal
Zımba Gibi Delikanlı
Elif ile Seydo
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