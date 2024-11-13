Yeşilçam'ın yıldızı Faruk Peker'in son hali görenleri şaşırttı: Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 13:16

Güncelleme: 13.11.2024 - 13:30

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'İffet'te 'Cemil' karakterine hayat veren Faruk Peker'in son hali görenleri şaşırttı. Kartal Tibet'in yönetmenliğini, Yavuz Turgul'un ise senaristliğini üstlendiği 1982 yapımı 'İffet' filminde, Müjde Ar ile başrolleri paylaşarak hafızalara kazınan Peker, şu anda Muğla'da yaşıyor ve YouTube'da sinema ve spor içerikli videolar yayınlıyor.

Faruk Peker, 'İffet' filminde Müjde Ar ile birlikte çektiği unutulmaz "Araba camı sahnesi" hakkında daha önce yaptığı bir açıklamada, sahnenin çekim anını şöyle anlatmıştı: “Sabah 08.00’de Belgrad Ormanı’ndaydık. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki, ‘Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak.’ Ben de 25 yaşındaydım, yeni yetmeydim. ‘Nasıl olacak ağabey?’ dedim. Ahmet Sezerel de asistanıydı. Müjde henüz sete gelmemişti, hemen provayı yaptık." Müjde Ar'ın sahneden habersiz olduğunu da belirten Peker, "Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük" dedi.

CEM YILMAZ'DAN DESTEK!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da sosyal medya hesabı üzerinden Faruk Peker'e destek vererek, "YouTube kanalında ne de güzel anlatıyor. Çok yaşa ağabeyim" mesajını paylaştı. Bu jest karşısında mutlu olan Peker, "Seni seviyorum Cem Yılmaz" diyerek yanıt verdi. Yılmaz’ın desteğinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Peker, "Yeşilçam ekolüne saygısı var. Cem Yılmaz sinema tutkunu biri, kendisiyle yan yana gelmek isterim" dedi.

İnsanları gündelik sıkıntılarından biraz da olsa uzaklaştırmak için video çektiğini söyleyen Faruk Peker, Cem Yılmaz’ın bir projesinde yer almak istediğini de belirterek, “Eski bir basketbolcuyum. Cem Yılmaz bana pas verdi, ya smaç vuracağım ya da 3’lük atacağım" ifadelerini kullandı.