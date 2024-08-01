Yeşilçam yönetmeni Günay Kosova hayatını kaybetti

Yeşilçam'da çok sayıda yapımda yer alan yönetmen Günay Kosova, 82 yaşında hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 10:47
Yeşilçam yönetmeni Günay Kosova hayatını kaybetti
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Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele eden ve Kayışdağı Darülaceze'de kalan Kosova, dün akşam yaşamını yitirdi.

Usta yönetmen, bugün Sultanbeyli'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen kimliğiyle 1700 filmde çalışan Günay Kosova, "Yarasa Adam Betmen", "Çikolata Tarlası" ve "Tam İsabet" gibi filmleriyle biliniyordu.


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