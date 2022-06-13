Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu'nun sevgilisi Halil İbrahim Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?

13 Haziran 2022 Pazartesi, 17:42

Yeşim Ceren Bozoğlu 1974 yılında Ankara'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü okuyan Bozoğlu, Sıcak Saatler dizisi ile TV'de dizi oyunculuğuna başladı. Doktorlar dizisindeki Fikret rolü ile dikkatleri üzerine çekti. Geniş Aile dizisindeki Sevim rolü oldukça sevilen Bozoğlu, O Hayat Benim dizisindeki rolü ile büyük beğeni topladı.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU EVLİ Mİ?

Yeşim Ceren Bozoğlu, 2007 yılında kendisi gibi oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlendi. Çiftin evliliği 3 yıl sürdü. Yeşim Ceren Bozoğlu şu sıralar, “Seversin” dizisinde rol alan meslektaşı Halil İbrahim Kurum’la ile birliktelik yaşıyor.

HALİL İBRAHİM KURUM KİMDİR?

Halil İbrahim Kurum 1983 yılında Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Oyunculuk eğitimi alan Kurum, Yeni Gelin dizisi ile tanında. Kurum, aynı dizideki rol arkadaşı Sema Keçik ile yaşadığı aşk ile gündeme gelmişti.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU'NUN YER ALDIĞI TİYATROLAR

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Örümcek Kadının Öpücüğü

Tersine Dünya

Sessizlik

Arthuro Ui'nin Önlenebilir Yükselişi

Totlar

Oyun Nasıl Oynanmalı

YEŞİM CEREN BOZOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Hayaller ve Hayatlar - 2022

Annemizi Saklarken - 2021-2022

Kuruluş Osman - 2020-2021

Yüzleşme - 2019

Kalbimdeki Deniz - 2016-2018

Şeref Meselesi - 2014-2015

O hayat benim -2014

Güldür Güldür - 2013

Bebek İşi - 2013

Aldırma Gönül - 2013

Elde Var Hayat: Sınav - 2012

Ateşin Düştüğü Yer - 2012

Elde Var Hayat - 2011

Canım Babam - 2011

Geniş Aile - 2009-2011

Bahtı Kara - 2009

Yüreğine Sor - 2009

Doktorlar - 2006-2009

Deli Deli Olma - 2008

Kirpi - 2008 -

Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006

Eve Dönüş

Polis - 2006

Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005

Alanya Almanya - 2005

The İmam - 2005

Öteki Gece - 2005

Avrupa Yakası - 2004

Meleğin Düşüşü - 2004

Bir Aşk Hikayesi - 2004

İki Genç Kız - 2004

Arapsaçı - 2004

Günahım Neydi Allahım - 2003

Sultan Makamı - 2003

Azad - 2002

Gülbeyaz - 2002

İngiliz Kemal - 2001

Yeditepe İstanbul - 2001

Gece Martıları - 2000

Sıcak Saatler - 1998