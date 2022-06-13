Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu'nun sevgilisi Halil İbrahim Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yeşim Ceren Bozoğlu, “Seversin” dizisindeki rol arkadaşı Halil İbrahim Kurum’la yeni bir aşka yelken açtı. Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu'nun sevgilisi Halil İbrahim Kurum kimdir?
Yeşim Ceren Bozoğlu 1974 yılında Ankara'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü okuyan Bozoğlu, Sıcak Saatler dizisi ile TV'de dizi oyunculuğuna başladı. Doktorlar dizisindeki Fikret rolü ile dikkatleri üzerine çekti. Geniş Aile dizisindeki Sevim rolü oldukça sevilen Bozoğlu, O Hayat Benim dizisindeki rolü ile büyük beğeni topladı.
YEŞİM CEREN BOZOĞLU EVLİ Mİ?
Yeşim Ceren Bozoğlu, 2007 yılında kendisi gibi oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlendi. Çiftin evliliği 3 yıl sürdü. Yeşim Ceren Bozoğlu şu sıralar, “Seversin” dizisinde rol alan meslektaşı Halil İbrahim Kurum’la ile birliktelik yaşıyor.
HALİL İBRAHİM KURUM KİMDİR?
Halil İbrahim Kurum 1983 yılında Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Oyunculuk eğitimi alan Kurum, Yeni Gelin dizisi ile tanında. Kurum, aynı dizideki rol arkadaşı Sema Keçik ile yaşadığı aşk ile gündeme gelmişti.
YEŞİM CEREN BOZOĞLU'NUN YER ALDIĞI TİYATROLAR
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Örümcek Kadının Öpücüğü
Tersine Dünya
Sessizlik
Arthuro Ui'nin Önlenebilir Yükselişi
Totlar
Oyun Nasıl Oynanmalı
YEŞİM CEREN BOZOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Hayaller ve Hayatlar - 2022
Annemizi Saklarken - 2021-2022
Kuruluş Osman - 2020-2021
Yüzleşme - 2019
Kalbimdeki Deniz - 2016-2018
Şeref Meselesi - 2014-2015
O hayat benim -2014
Güldür Güldür - 2013
Bebek İşi - 2013
Aldırma Gönül - 2013
Elde Var Hayat: Sınav - 2012
Ateşin Düştüğü Yer - 2012
Elde Var Hayat - 2011
Canım Babam - 2011
Geniş Aile - 2009-2011
Bahtı Kara - 2009
Yüreğine Sor - 2009
Doktorlar - 2006-2009
Deli Deli Olma - 2008
Kirpi - 2008 -
Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006
Eve Dönüş
Polis - 2006
Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005
Alanya Almanya - 2005
The İmam - 2005
Öteki Gece - 2005
Avrupa Yakası - 2004
Meleğin Düşüşü - 2004
Bir Aşk Hikayesi - 2004
İki Genç Kız - 2004
Arapsaçı - 2004
Günahım Neydi Allahım - 2003
Sultan Makamı - 2003
Azad - 2002
Gülbeyaz - 2002
İngiliz Kemal - 2001
Yeditepe İstanbul - 2001
Gece Martıları - 2000
Sıcak Saatler - 1998
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