Darwin Nunez kimdir? Darwin Nunez Liverpool'a ne kadara transfer oldu?
Uruguaylı yıldız futbolcu Darwin Nunez'i renklerine bağlamak isteyen İngiliz ekibi Liverpool, Portekiz temsilcisi Benfica ile anlaşma sağladı. Darwin Nunez kimdir? Darwin Nunez'in transfer bedeli kaç avro?
1999 yılında doğan Darwin Gabriel Núñez Ribeiro, futbola La Luz kulübünde başladı. 2013-2017 yılları arasında Peñarol alt yapısında oynayan Nunez, 2017 yılında yanı takımda profesyonel futobola başladı. 2019-2020 Almería'da oynayan Nunez 2020'de Benfica'ya transfer oldu.
NUNEZ LİVERPOOL'DA
Benfica'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun transferi için bonuslarla birlikte 100 milyon avro (net 75 milyon avro ) karşılığında Liverpool ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Nunez'in Liverpool'a giderek bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve altı yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Uruguaylı futbolcu, 100 milyon avroluk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi olacak. Bir önceki rekoru 2018 yılında 85 milyon avro bonservisle Southampton'dan alınan Hollandalı stoper Virgil van Dijk kırmıştı.
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