Yeşim Salkım hayranlarını korkuttu: 'Bodrum ne hâle geldi'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:56

Güncelleme: 25.06.2024 - 16:56

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım, kızı Ada ile birlikte Bodrum’da tatil yaptığını açıkladı. Hakan Eratik ile evliliklerini 2015 yılında sonlandırmış olsalar da çift, kızları Ada için zaman zaman özel günlerde bir araya geliyor.

Yeşim Salkım’ın babası Dursun Salkım da eski Milaslılardan biri olduğu için Yeşim Salkım’ın çocukluğu hep Bodrum civarında geçti. Şimdi ise Yeşim Salkım, kendi kızı Ada’ya Bodrum kıyılarında güzel bir çocukluk yaşatmak için kolları sıvadı ve Bodrum’un dinginliğinin tadını çıkarmak amacıyla tatil için burayı tercih etti.

Ancak tatilleri sırasında Salkım, gıda zehirlenmesi geçirdiklerini açıkladı. Ünlü sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Lütfen dışarıdan bir şey yemeyin. Elektrikten tasarruf etmek için kim bilir neler yapıyorlar. Çocukken koylarından denize girdiğimiz Bodrum ne hâle geldi" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Yeşim Salkım ve kızı Ada, Bodrum tatillerine devam ederken, gıda güvenliği konusunda da takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.