Yiğit Marcus Aral’ın saldırıya uğradığı anların görüntüsü ortaya çıktı

23 Eylül 2021 Perşembe, 11:56

Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana gelen olayda, Miss Turkey 2018 yarışması birincisi olan Şevval Şahin’in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı’yı denize atmasıyla tanınan 41 yaşındaki yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, evine gitmek üzere yola koyuldu.

Aral’a sokakta yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan 3 şahıs sataşmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Aral koşarak şahıslardan kurtulmaya çalıştı. Ancak saldırgan şahıslar Aral’ı çelme takarak yere düşürdü. Neye uğradığını şaşıran Aral, yerde dakikalarca tekme ve yumruklarla öldüresiyle dövüldü. Saldırının ardından şahıslar koşarak uzaklaşırken, Aral ise çevredeki yurttaşlar tarafından yerden kaldırıldı. Aral'ın saldırıya uğradığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Olay sonrası koşarak kaçmaya çalışan 3 kişi, o esnada polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından sorgulanan şahıslar, sokakta kavga ettiklerini ve bu yüzden kaçtıklarını söyledi. Çevrede çalışma yapan ekipler, hemen yan sokakta Aral ile karşılaştı. Aral’ın evine gittiği esnada tanımadığı 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.



“KEREM’İN AZMETTİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Bunun üzerine Ahmet Ç. (22), Bünyamin K. (22) ve Abdurrahman K. (19) polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen saldırganların ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Yiğit Marcus Aral ise, “Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar ‘Kerem’in selamı var’ diyerek saldırdı. Kerem’in azmettirdiğini düşünüyorum” dediği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 saldırgan, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



