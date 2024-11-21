Yılbaşı hindisi ne kadar? Yılbaşı hindisi kaç TL?
Yeni yıla az bir süre kala hindi fiyatları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Hakkari'de 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yeni yıl öncesi hayvanlarını, kilosuna göre değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Peki, Yılbaşı hindisi ne kadar? Yılbaşı hindisi kaç TL?
Yılbaşı sofralarını süsleyen hindiler bu yıl da büyük ilgi görüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yeni yıl öncesi hayvanlarını satışa çıkardı. Peki, Yılbaşı hindisi ne kadar? Yılbaşı hindisi kaç TL?
YILBAŞI HİNDİSİ KAÇ TL?
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi.
Kanmış, yeni yıl öncesi hayvanlarını, kilosuna göre 3 ila 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı.
Yetiştirdiği 400 hindisini yeni yıl öncesi satışa çıkardığını söyleyen Kanmış, şimdiden sipariş almaya başladığını belirtti.
2023'TE YILBAŞI HİNDİSİNİN FİYATI NE KADARDI?
Geçen sene canlı hindi fiyatları 1500 ila 2 bin 500 lira arasında değişiyordu. Kesilip temizlenmiş hindiler ise kilogramı 300-350 liradan satılıyordu.
Bu yıl ise canlı hindi fiyatı 3 ile 4 bin lira arasında değişiyor.
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