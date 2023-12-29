Yılbaşında hava nasıl olacak? Yılbaşında hava kaç derece?

2024 yılına girmeye az kalırken yurttaşlar eğlencelerini hava şartlarına göre ayarladığı için hava durumu araştırılan bir konu hâline geldi. Peki, Yılbaşında hava nasıl olacak? Yılbaşında hava kaç derece?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:14
Yılbaşında hava nasıl olacak? Yılbaşında hava kaç derece?
Abone Ol google-news

Yılbaşı eğlencesini havaya göre ayarlayan yurttaşlar 31 Aralık gecesinde hava durumunun nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, Yılbaşında hava nasıl olacak? Yılbaşında hava kaç derece?

YILBAŞINDA HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 31 Aralık Pazar gecesinde hava bulutlu olacak. 31 Aralık Pazar günü havanın sıcaklığı en yüksek 15, en düşük 10 derece olacak.


31 Aralık yılbaşı hava durumu sıcak Bulut eğlence

İlgili Haberler

Ataevi’nde yılbaşı kutlaması

Ataevi’nde yılbaşı kutlaması
Uzmanından kalp hastalarına kritik 'yılbaşı' uyarıları

Uzmanından kalp hastalarına kritik 'yılbaşı' uyarıları
Meteoroloji açıkladı: 29 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 29 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

En Çok Okunan Haberler