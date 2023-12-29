Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:14

Güncelleme: 29.12.2023 - 15:14

Yılbaşı eğlencesini havaya göre ayarlayan yurttaşlar 31 Aralık gecesinde hava durumunun nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, Yılbaşında hava nasıl olacak? Yılbaşında hava kaç derece?

YILBAŞINDA HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 31 Aralık Pazar gecesinde hava bulutlu olacak. 31 Aralık Pazar günü havanın sıcaklığı en yüksek 15, en düşük 10 derece olacak.