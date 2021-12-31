Yılbaşını evde kutlayacaklar için 8 aktivite

31 Aralık 2021 Cuma, 00:00

Bir sürü olumsuzluğun, bitmek bilmeyen karantinaların ve birtakım doğal afetlerin yaşandığı 2021’i uğurlamamıza sayılı günler kaldı. Pandemi devam ederken 2021 sayfasını kapatıp 2022’ye giriş yapmak ve yılbaşını keyifle kutlamak için akıllarda bir soru beliriyor: Evde yılbaşı nasıl kutlanır? İşte, yılbaşını evde kutlarken yapılabilcek 8 aktivite...

ÇEVRİMİÇİ PARTİ DÜZENLEMEK

Pandemi ile birlikte çevrimiçi etkinlikler hayatımızın bir parçası haline geldi. Kurslar, toplantılar, dersler derken Yılbaşı partisi neden çevrimiçi olmasın? Yılbaşını çevrimiçi görüşme platformları ile kutlamak sosyalleşmek ve sevdiklerinizle geçirmek için keyifli bir yöntem olabilir.

KARAOKE YAPMAK

Partilerin olmazsa olmazı şarkıları dinlemek yerine bir de biz söyleyelim.Yılbaşı şarkılarından oluşan bir liste hazırlayıp, sevdiklerinizle karaoke gecesi düzenlemek bugün için keyifli bir aktivite olabilir.

SESSİZ SİNEMA OYUNU OYNAMAK

Sessiz sinema oyununu hatırlamak herkes için keyifli olabilir; yılbaşı bu oyunu sevdiklerinizle oynayıp eğlenmenizi sağlayacak bir gün. Yılbaşı kutlamanızda var olan kişi sayısına göre iki ya da üç ekibe ayırabilir ve film kültürünüzden filmleri anlatmaya başlayabilirsiniz.

GELECEĞE MEKTUP YAZMAK

Hayatın akışını gözlemlemek, değişimini fark etmek için geleceğe mektup yazmak iyi bir fikir gibi gözüküyor. Hayat edindiğimiz deneyimlerden ibaret. Peki, şimdiki sen, gelecekteki sene neler söylemek isterdi? Evdeki tüm bireyler gelecekteki kendileri için mektup yazabilir. Bir sene sonra, tam yine yeni bir yılbaşı günü mektupları açıp okumak yaşamın değişkenliğini gözlemlemek için iyi bir aktivite olabilir.

KALABALIK AİLE SELFİELERİ İÇİN TEMA BELİRLEMEK

Günlük hayatta gittiğimiz her yerde selfie çekiyoruz. Yılbaşında selfie çekilmeye yeni bir boyut kazandırmak bugünü kutlamak için iyi bir aktivite olabilir. Yılbaşı gecesi için bir fotoğraf teması belirleyip evinizde bir köşeyi temaya uygun şekilde sevdiklerinizin fotoğraf çekilebileceği bir stüdyoya çevirebilirsiniz.

BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLEMEK

Geçen bir yılın içerisinde neler olmuş, hangi filmler vizyona girmiş, geçen yıl içerisindeki önemli olaylar, kimler neler yapmış, nereler gezilmiş gibi soruların içinde yer aldığı bir bilgi yarışması hazırlamak yılbaşınızı eğlenceli hale getirebilir. Klasik bilgi yarışması da yeni yıla girerken sevdiklerinizle geçirebileceğiniz keyifli ve eğitici bir oyun olabilir.

YILBAŞI TEMALI FİLM İZLEMEK

Oyun oynamak istemiyor ve daha sakin bir yılbaşı gecesi geçirmek istiyorsanız yılbaşına özel bir film seçip onu izleyebilirsiniz. Sevdiklerinizle ya da tek başınıza gerçekleştirilebileceğiniz bu aktivite yılbaşını evde geçirmek isteyenler için eğlenceli olabilir.

VİZYON PANOSU OLUŞTURMAK

Rhonda Byrne’nın The Secret kitabında gördüğümüz vizyon panosunu yılbaşında gelecek yıldan beklenti ve isteklerinizle hazırlamak yılbaşı için keyifli bir aktivite olabilir. Vizyon panosu hedeflerinizi canlandırmaya yardımcı olduğu için çalışan bir yöntem olarak görülüyor. Hayalinizdekileri görseller ile somutlaştırmak en güçlü zihin egzersizlerinden biri olarak görülüyor. Hayalinizdekileri düşünerek yeni yıla girmek dolu bir yıl için güzel bir başlangıç olabilir.





