Patilere mutlu bir yılbaşı

26 Aralık 2021 Pazar, 13:09

Yılbaşına az kaldı. Kaygılar kafamızı kurcalarken, hepimiz memleket derdine düşmüşken pek tadımız yok doğrusu. Yine de, bir gün olsun, olan biteni düşünmeye ara vermek ve her şeye rağmen iyilik yapmak hepimize huzur verebilir. Malum mama fiyatlarına adeta her gün zam üstüne zam geliyor. Bu sene hayvanlar için de zor geçeceğe benziyor. Dayanışma yaşatır, hepimiz kendimizi yormayacak miktarda, derneklere, bireysel gönüllülere mama bağışı yaparsak bu zorlu seneyi de atlatabileceklerine inanıyorum. Diğer yandan, geliri hayvanlara gidecek yılbaşı hediyeleri de seçebilirsiniz. Patilibahce, size başkaları adına bağış yapma imkanı sunuyor ve bir sertifika düzenliyor. Haytap, her sene olduğu gibi bu sene de 2022 takvimlerini satışa çıkardı.

Trendyol da güzel bir kampanya düzenliyor. Sepette İyilik butiğinden alınan hediyeler sivil toplum kuruluşlarına destek oluyor. Trendyol, Hepad shop'ta satılan sevimli kupalar veya seramik mama kapları da güzel bir hediye seçimi olabilir. www.hepadshop.com'dan da ürünler kısmını seçerek, çeşitli hediyelik eşyalara ulaşabilir, yılbaşı hediyelerinizi buradan seçebilirsiniz.

14 Şubat son tarih

Yasada, tehlike arz eden köpek ırkları olarak geçen; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve Amerikan Bully cinslerine mecburi çip uygulanması için son tarih 14 Ocak 2022. Önce kısırlaştırılmaları ardından mikroçipleri takılmalı. 14 Ocak'a kadar, mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerine 11 bin TL para cezası uygulanacak. En kötüsü mikroçipsiz köpeklere el konulacak. Bu yüzden lütfen köpekleriniz için gereken işlemleri yapın, çevrenizde durumdan haberdar olmayan cins sahiplerini bilgilendirin. İyi yıllar!