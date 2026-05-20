Yıldız Mahmutbey Metrosu açık mı? M7 metrosu ne zaman açılacak?

20.05.2026 12:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk ve sosyal medyada yayılan sefer iptali iddiaları sonrası Metro İstanbul’dan açıklama geldi. Peki, Yıldız Mahmutbey Metrosu açık mı? M7 metrosu ne zaman açılacak?
M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı üzerindeki Mecidiyeköy durağında meydana gelen arıza, ulaşımda aksamalara yol açtı. Peki, Yıldız Mahmutbey Metrosu açık mı? M7 metrosu ne zaman açılacak?

M7 METRO KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki onarım çalışması nedeniyle seferlerde düzenleme yapıldığı bildirildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış sebebiyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıkmıştır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, söz konusu bölgenin güvenli şekilde işletmeye alınabilmesi amacıyla teknik inceleme ve tespit çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.

Tespitlerin ardından kalıcı onarım çalışmalarına geçileceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelişmeler sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden düzenli olarak paylaşılacaktır. Bu süre boyunca Çağlayan-Mahmutbey arasında Nurtepe İstasyonu aktarmalı olarak seferler gerçekleştirilecektir. Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleri ile ulaşım sağlanacaktır. Yıldız-Mecidiyeköy arasında ise seferler normal düzeninde devam etmektedir. Çalışma tamamlanana kadar hattımızda gece metrosu seferleri Çağlayan-Mahmutbey istasyonları arasında yapılacaktır."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yurttaşların en çok merak ettiği konular arasında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Marmaray ve Metro bedava mı olacak?
İstanbul Anadolu Yakası'nın trafik yükünü büyük ölçüde hafifletecek olan M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın son uzatma etabı için geri sayım başladı. Toplamda 4 istasyondan oluşan ve iki merkez arasındaki ulaşım süresini 50 dakikaya indirecek dev proje, 22 Mayıs'ta İstanbulluların hizmetine sunulacak.
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yaşana teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapılıyor.