Yıldız Tilbe'den hayranlarını şaşırtan karar: Veda ediyor

09 Kasım 2022 Çarşamba, 09:09

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, hayranlarını üzecek bir karar aldı. Tilbe, aldığı kararı sosyal medya hesabından 'Bazıları hiçbir şeyden utanmıyor' kelimeleriyle duyurdu.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra 'mavi tik' hesaplı olanların aylık 8 dolar ödeyeceğini açıklanmış, öte yandan platformda işten çıkarmalar da art arda gelmişti.

Twitter'daki bu hızlı değişime ünlülerden tepkiler gecikmezken, bir hamle de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi. Tilbe, Twitter hesabını kapatacağını duyurdu.

"ARTIK BİR KİŞİNİNMİŞ"

Tilbe Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Instagram'a geçeceğim, Twitter'ı kapatacağım. Twitter artık 1 kişininmiş, içerik çok ahlaksızca belirleniyor. Twitter'a benim için girenlerin maruz kalmalarını istemiyorum, gündemdeki biçok başlık çok çağdışı. Utanç verici, herkes aynı şeyden utanmıyor, bazıları hiçbir şeyden."

SOKAKTAKİ HAYVANLARI HEDEF ALMIŞTI

Tilbe, sokakta yaşayan köpekleri hedef alan paylaşımlarıyla sosyal medyada tepki çekmişti. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?” demişti.

Şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvan da kurtulsun insan da.”