Yıldız Tilbe'den sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:18

Güncelleme: 19.12.2023 - 18:00

'Delikanlım', 'Çabuk Olalım Aşkım', 'Hastayım Sana', 'Çat Kapı' gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından hastalandığına dair açıklama yaptı.

Tilbe, "İyiyim Allaha şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum" ifadelerini kullandı.