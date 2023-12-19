Yıldız Tilbe'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
Yıldız Tilbe sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Tilbe sosyal medya hesabından, "Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle" dedi.
'Delikanlım', 'Çabuk Olalım Aşkım', 'Hastayım Sana', 'Çat Kapı' gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından hastalandığına dair açıklama yaptı.
Tilbe, "İyiyim Allaha şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum" ifadelerini kullandı.
İyiyim Allaha Şükür , Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz,oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle??biraz zor biri ?? problemli??öf sınırındayım ?? belki üçüncüleri olurum??— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) December 19, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek...'
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!
- Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı!
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- Batuhan Karacakaya'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak sözler
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!
- Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe deprem!
- İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!