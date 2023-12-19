Yıldız Tilbe'den sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yıldız Tilbe sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Tilbe sosyal medya hesabından, "Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:18
Yıldız Tilbe'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
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'Delikanlım', 'Çabuk Olalım Aşkım', 'Hastayım Sana', 'Çat Kapı' gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından hastalandığına dair açıklama yaptı. 

Tilbe, "İyiyim Allaha şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum" ifadelerini kullandı.


Yıldız tilbe Hastane hasta şarkıcı

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