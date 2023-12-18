Öğrencilerin üzerine tavan düştü: 7’si hastanelik oldu

Samsun’un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu’nda işlenen ders sırasında tavandaki sıvanın düşmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:45
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Olay, ilçede Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki Fatih Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulun dördüncü katındaki 5-B sınıfında işlenen ders sırasında tavanın sıvası düştü. 

Olayda 7 öğrenci, yaralandı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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