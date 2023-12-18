Öğrencilerin üzerine tavan düştü: 7’si hastanelik oldu
Samsun’un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu’nda işlenen ders sırasında tavandaki sıvanın düşmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.
Olay, ilçede Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki Fatih Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulun dördüncü katındaki 5-B sınıfında işlenen ders sırasında tavanın sıvası düştü.
Olayda 7 öğrenci, yaralandı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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