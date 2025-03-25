Yıldız Tilbe’den sahte hesaplara karşı hukuki mücadele: Avukatı duyurdu

Yayınlanma: 25.03.2025 - 15:22

Güncelleme: 25.03.2025 - 15:22

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, adına açılan mavi tikli sahte sosyal medya hesaplarıyla ilgili harekete geçti. Sanatçının avukatı Handan Bakbak, konuyla ilgili bir açıklama yaparak yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI"

Avukat Handan Bakbak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Yıldız Tilbe’nin vekili olarak kamuoyuna, tüm sevenlerine ve takipçilerine duyurumuzdur. Müvekkilimiz, yıllardır kendisi adına açılmış sahte hesaplarla ve kötü niyetli manipülasyonlarla hukuki mücadele vermektedir. Yıldız Tilbe, 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanmış, toplumsal duyarlılığı yüksek, halkına ve ülkesine sevdalı, manevi değerleri olan, içten ve dobra bir sanatçıdır. Ancak adını kullanarak açılan sahte hesaplardan, ona ait olmayan ve asla benimsemeyeceği görüşler, duygu ve düşünceler paylaşılmaktadır."

"Bu sahte hesaplardan yapılan yanıltıcı paylaşımlar, bazı kişi ve isimleri hedef alarak öfke ve nefret duyguları uyandırmaya çalışmaktadır. Bu nedenle, ilgili paylaşımlar hakkında ivedilikle şikâyetçi olduğumuzu ve yasal süreci başlattığımızı kamuoyuna bildiririz. Takipçilerinden bu tür paylaşımlara itibar etmemelerini, herhangi bir olumsuz duygu ve düşünceye kapılmamalarını önemle rica ederiz."

Tilbe’nin avukatı, yapılan açıklamanın kamuoyunu bilgilendirme ve uyarmaya yönelik olduğunu belirterek, sahte hesaplara karşı yasal sürecin titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.