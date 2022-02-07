Yılın en kötülerine verilen Razzie Ödülleri için adaylar açıklandı
En kötü film ve performanslara verilen Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) 2021 adayları açıklandı. 'En Kötü Film' kategorisinde 'Space Jam: A New Legacy' ve 'Penceredeki Kadın' yapımları dikkat çekti.
Yılın en kötü film ve performanslarının belirlendiği Razzie (Altın Ahududu) ödüllerinin aday listesi açıklandı. En Kötü Film, En Kötü Yönetmen, En Kötü Senaryo ve En Kötü Oyunculuk gibi kategorilerin yer aldığı törende En Kötü Film adaylıkları arasında "Diana", "Infinite", "Karen", "Space Jam: A New Legacy" ve "Penceredeki Kadın" filmleri yer aldı.
NTV'nin aktardığı habere göre, yılın en kötülerine verilen Razzie Ödülleri için yarışacak yapımlar ve isimler şu şekilde...
EN KÖTÜ FİLM
- Diana (Brodway müzikalinin Netflix'te yayınlanan versiyonu)
- Infinite
- Karen (yönetmen: Coke Daniels)
- Space Jam: A New Legacy
- Penceredeki Kadın
EN KÖTÜ KADIN OYUNCU
- Amy Adams, "Penceredeki Kadın"
- Jeanna de Waal, "Diana the Musical"
- Megan Fox, "Midnight in the Switchgrass"
- Taryn Manning, "Karen"
- Ruby Rose, "Vanquish"
EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU
- Scott Eastwood, "Dangerous"
- Roe Hartrampf (Prince Charles), "Diana the Musical"
- LeBron James, "Space Jam: A New Legacy"
- Ben Platt, "Dear Evan Hansen"
- Mark Wahlberg, "Infinite"
EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU
- Amy Adams, "Dear Evan Hansen"
- Sophie Cookson, "Infinite"
- Erin Davie (Camilla), "Diana the Musical"
- Judy Kaye (Kraliçe Elizabeth ve Barbara Cartland), "Diana the Musical"
- Taryn Manning, "Every Last One of Them"
EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
- Ben Affleck, "The Last Duel"
- Nick Cannon, "The Misfits"
- Mel Gibson, "Dangerous"
- Gareth Keegan (James Hewitt), "Diana the Musical"
- Jared Leto, "House of Gucci"
EN KÖTÜ EKRAN ÇİFTİ
- Herhangi bir beceriksiz cast üyesi & Herhangi bir şarkı, "Diana the Musical"
- LeBron James & Herhangi bir Warner çizgi film karakteri, "Space Jam: A New Legacy"
- Jared Leto & 8 Kiloluk lateks yüzü, ahmak kıyafetleri ya da rezalet aksanı, "House of Gucci"
- Ben Platt & Platt'ın 7/24 şarkı söylemesi normalmiş gibi davranan diğer bütün karakterler, "Dear Evan Hansen"
- Tom & Jerry, "Tom & Jerry the Movie"
EN KÖTÜ YÖNETMEN
- Christopher Ashley, "Diana the Musical"
- Stephen Chbosky, "Dear Evan Hansen"
- Coke Daniels, "Karen"
- Renny Harlin, "The Misfits"
- Joe Wright, "Penceredeki Kadın"
EN KÖTÜ SENARYO
- "Diana the Musical," Senaryo: Joe DiPietro, müzik ve şarkı sözleri: DiPietro ve David Bryan
- "Karen," "Coke" Daniels
- "The Misfits," Kurt Wimmer, Robert Henny
- "Twist," John Wrathall, Sally Collett
- "Penceredeki Kadın", Tracy Letts
EN KÖTÜ BRUCE WILLIS PERFORMANSI (2021 YAPIMI FİLMDE)
- Bruce Willis, "American Siege"
- Bruce Willis, "Apex"
- Bruce Willis, "Cosmic Sin"
- Bruce Willis, "Deadlock"
- Bruce Willis, "Fortress"
- Bruce Willis, "Midnight in the Switchgrass"
- Bruce Willis, "Out of Death"
- Bruce Willis, "Survive the Game"
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