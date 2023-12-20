Yayınlanma: 20.12.2023 - 23:35

Güncelleme: 20.12.2023 - 23:35

Kışın gelmesinin ardından yılın en uzun gecesinin yaşanacağı gün merak ediliyor. Peki, yılın en uzun gecesi ne zaman? Yarın en uzun gece mi?

TÜRKİYE'DE EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Türkiye'de en uzun gece, kış gündönümü olarak bilinen 21 Aralık tarihine denk gelir. Kış gündönümü, Güneş'in Güney Yarım Küre'ye ulaştığı ve Kuzey Yarım Küre'de en düşük noktaya indiği günü temsil eder. 21 Aralık'ta, Türkiye genelinde gece en uzun süre boyunca devam eder. Ancak, bu tarihlerdeki gece uzunluğu coğrafi konum ve iklim koşullarına bağlı olarak biraz değişebilir.

EN UZUN GECE NEDEN 21 ARALIK?

21 Aralık, yılın kuzey yarımküredeki kış gündönümünü temsil eder. Kuzey Yarım Küre'de bu tarih, Güneş'in en düşük noktaya indiği ve gece süresinin en uzun olduğu gündür. Bu durum, Dünya'nın ekseni etrafında dönme eğikliğinden kaynaklanır. Dünya, kendi ekseni etrafında eğik bir açıyla dönerken, bu eğiklik mevsimleri ve gün uzunlukları üzerindeki etkileriyle bilinir.

Kış gündönümü, Güneş'in doğrudan Güney Yarım Küre'ye ulaştığı, Kuzey Yarım Küre'de ise en düşük noktaya indiği anı temsil eder. Bu durum, kuzey enlemlerdeki bölgelerde kış aylarında günlerin daha kısa ve gecelerin daha uzun olmasına neden olur. Güneş ışınları, kuzey enlemlerine daha dik açıyla gelmediği için ışık daha geniş bir alan üzerine dağılmaz, bu da günlerin daha kısa olmasına yol açar. Bu nedenle, 21 Aralık kuzey enlemlerinde en uzun gece ve en kısa gündüzü temsil eder.

EKINOKS TARİHLERİ NE ZAMAN?

Gündönümleri ve ekinoks tarihleri, Dünya'nın yıl boyunca güneş etrafındaki dönüşü sırasında yaşanan önemli anlardır. İşte kuzey yarımküre için 2023 yılındaki bazı önemli gündönümü ve ekinoks tarihleri:

Kış Gündönümü (Kuzey Yarımküre): 21 Aralık 2023 - Kuzey Yarımküre'de günlerin en kısa ve gecelerin en uzun olduğu gün.

Yaz Gündönümü (Kuzey Yarımküre): 21 Haziran 2023 - Kuzey Yarımküre'de günlerin en uzun ve gecelerin en kısa olduğu gün.

İlkbahar Ekinoksu (Kuzey Yarımküre): 20 Mart 2023 - Kuzey Yarımküre'de gün ve gece eşit uzunluktadır, ilkbahar başlar.

Sonbahar Ekinoksu (Kuzey Yarımküre): 23 Eylül 2023 - Kuzey Yarımküre'de gün ve gece eşit uzunluktadır, sonbahar başlar.