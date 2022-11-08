08 Kasım 2022 Salı, 10:04

Ay'ın bakır rengine bürüneceği 'Tam Ay Tutulması', 8 Kasım günü gerçekleşecek. Tutulma, Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek olan Ay tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

DİĞERİ MART 2025'TE...

NASA'ya göre bundan sonra Ay tutulması tekrar Mart 2025'e kadar olmayacak.

Dünyanın neresinde olduğunuza göre tutulma sırasında Ay'ın kırmızıya döndüğünü görebilirsiniz. Buna "Kanlı Ay Tutulması" deniyor.

"Kanlı Ay Tutulması" aslında bilimsel bir terim değil. Ay tamamen tutulduğunda kırmızı bir renge dönüştüğü için böyle bir isim veriliyor. Ay, Dünya'nın gölgesinden geçtiğinde ve güneş ışığının Ay'ın yüzeyini aydınlatmasını engellediğin böyle bir tutulma yaşanıyor.

Güneş ışığının ufak bir kısmı, Dünya'nın atmosferi yoluyla dolaylı olarak Ay yüzeyine hala ulaşıyor ve Ay kırmızı, sarı ve turuncu bir parıltıyla kaplanıyor.

AY TUTULMALARI

Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay'a düşen ışığı kestiğinde gerçekleşiyor. Bir başka deyişle, Ay Tutulması sırasında Dünya'nın gölgesini Ay üzerinde görebiliriz.

Uluslararası Astronomi Merkezi'ne (IAC) göre bunun Güneş tutulmasından farkı, Güneş tutulmasının ne kadar görülebileceğinin, Dünya üzerindeki gözlemicinin konumuna bağlı olması. Ay tutulmasında ise gezegenimizin neresinde olursanız olun, Ay gökyüzünde görülebildiği müddetçe Ay tutulmasını da izleyebilirsiniz. Güneş tutulmasının derecesi de coğrafi konuma bağlı. Ay tutulmasında ise gözlemcinin coğrafi konumu, tutulmanın derecesini belirlemiyor.

Ay tutulmalarının üç tipi var...

TAM AY TUTULMASI (KANLI AY TUTULMASI)

NASA'ya göre Tam Ay Tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanıyor. NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor.

Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya "Kanlı Ay Tutulması" da deniliyor.

IAC'ye göre "Dünyamızın yarıçapı, Ay'ınkinin dört katı genişliğinde olduğu için, gölgesi de geniş oluyor ve Tam Ay Tutulması 104 dakikaya kadar sürebiliyor."

8 Kasım'da göreceğimiz de tam olarak bu.

PARÇALI AY TUTULMASI

İsminden de anlaşılabileceği gibi, Parçalı Ay Tutulması'nda Ay'ın yalnızca bir kısmı Dünya'nın gölgesinde kalıyor.

Tutulmanın derecesine göre, koyu kırmızı ve bazen de kömür grisi bir gölge görülebiliyor.

Bu renkler, gölgede kalan ve ışık alan bölgeler arasındaki farklılıktan kaynaklanıyor. NASA'ya göre parçalı Ay Tutulması yılda iki kez gerçekleşiyor.

GÖLGELİ AY TUTULMASI

Bu olay, Ay Dünya'nın yarı gölgesinden geçerken gerçekleşir ve daha zayıf bir gölge oluşur. Dolayısıyla bu tutulmalar daha az belirgindir ve insan gözü tarafından kolaylıkla algılanamıyor.

Bu nedenle bu tutulmalar genellikle gök olayları takvimlerinde kendisine yer bulamıyor.