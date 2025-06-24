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Yıllar süren zorbalığa dayanamadı... Sosyal medyanın kurbanı oldu: Ünlü fenomen intihar etti!

Yıllar süren zorbalığa dayanamadı... Sosyal medyanın kurbanı oldu: Ünlü fenomen intihar etti!

24.06.2025 15:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yıllar süren zorbalığa dayanamadı... Sosyal medyanın kurbanı oldu: Ünlü fenomen intihar etti!

29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Mikayla Raines, yıllarca süren siber zorbalığa dayanamayarak intihar etti. Eşi, Raines’in depresyon ve kişilik bozukluğu gibi ciddi ruh sağlığı sorunları yaşadığını ve hayatını yaban hayatı kurtarmaya adadığını söyledi.

29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Mikayla Raines, maruz kaldığı siber zorbalık nedeniyle hayatına son verdi. 500 binden fazla Instagram ve 2,5 milyondan fazla YouTube takipçisi bulunan Raines’in ölümü, sosyal medya dünyasını yasa boğdu.

YILLARCA SÜREN ZORBALIK, SONUNU GETİRDİ

Mikayla’nın eşi Ethan Raines, yaptığı açıklamada, eşinin sosyal medyada uzun süredir devam eden bir “zorbalık kampanyasına” maruz kaldığını ve bu baskıya daha fazla dayanamayarak intihar ettiğini söyledi. Ethan, “Sosyal medyada yayılan yalanlar, hakaretler, kaba sözler ve suçlamalar sadece yabancılardan değil, yakın çevremizden de geliyordu” ifadelerini kullandı.

RUH SAĞLIĞI SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Mikayla'nın depresyon, otizm ve borderline kişilik bozukluğu gibi ciddi ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirten eşi, zorbalıkların Mikayla’nın psikolojisini daha da kötüleştirdiğini dile getirdi.

HAYATINI HAYVANLARA ADADI

Mikayla Raines, henüz 20 yaşındayken egzotik hayvanların korunması ve rehabilitasyonu için Save A Fox adlı kuruluşu kurarak, hayatını yaban hayatı kurtarmaya adamıştı. Ethan, “İster bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmek, ister korkunç bir kürk çiftliğinden 500 tilkiyi kurtarmak olsun, onun için fark etmezdi” dedi.

“TANIDIĞIM EN ÖZVERİLİ İNSANDI”

Mikayla’nın ardından konuşan Ethan, onun ne kadar özverili ve sevgi dolu bir insan olduğunu vurgulayarak, “Mikayla tanıdığım en özverili insanlardan biriydi. Hayatını başkalarının iyiliğine adadı” ifadelerini kullandı.

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